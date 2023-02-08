Війна росії проти України — США звинуватили рф у глобальній інфляції

Зокрема, це поставило під загрозу продовольчу безпеку у світі

Американський лідер Джо Байден назвав повномасштабну війну проти України, розв'язану росією, однією з ключових причин глобальної інфляції. Зокрема, це поставило під загрозу продовольчу безпеку у світі.

Про це президент США заявив на виступі перед обома палатами Конгресу США, пише "Укрінформ".

Наслідки війни для світу

Так, він наголосив, що спочатку пандемія коронавірусу порушила ланцюги світових поставок, а надалі жорстока війна росії в Україні призвела до перебоїв у постачанні енергії та продовольства, заблокувала вивезення українського зерна.

"Інфляція стала глобальною проблемою, тому що пандемія безпосередньо порушила наші ланцюги поставок, а несправедлива та жорстока війна (президента росії володимира путіна – Ред.) путіна в Україні призвела до перебоїв у постачанні енергії та продовольства, заблокувала вивезення зерна з України", — розповів глава Білого дому.

Боротьба США з інфляцією

Він зауважив, що Сполучені Штати докладають значних зусиль, щоб подолати дану проблему, і як перша економіка світу досягнули кращих результатів порівняно з іншими країнами. Завдяки зусиллям його адміністрації рівень інфляції знижується щомісяця, а заробітні плати зростають.

"Ми зараз у кращому становищі, ніж будь-яка інша країна на Землі", — додав американський президент.

Глобальний економічний спад

У 2023 році у світі очікується істотний економічний спад. Економіка зіткнеться з рецесією в результаті підвищення процентних ставок у відповідь на вищу інфляцію.

За даними Центру економіки та бізнес-досліджень, у 2023 році вищі витрати на запозичення, спрямовані на подолання інфляції, призведуть до скорочення економік низки країн.

У Міжнародному валютному фонді (МВФ) назвали три ключові фактори, які можуть загрожувати глобальній економіці. Один з них — повномасштабна війна росії проти України.

Нагадаємо, раніше очільниця Мінфіну США Джанет Єллен заявляла, що Сполучені Штати досягнуть ліміту державного боргу, після чого Міністерство фінансів країни буде змушене вдатися до "надзвичайних заходів" для уникнення дефолту.