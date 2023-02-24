Война провоцирует сокращение доходов украинцев, — исследование

Зарплаты украинцев не дотягивают до довоенного уровня

Война приводит к сокращению доходов украинцев — номинальных и реальных. В условиях снижения финансовой устойчивости предприятий работодатели открывают вакансии с меньшим уровнем зарплаты, снижают или не повышают зарплаты имеющимся сотрудникам.

Об этом говорится в исследовании Центра экономической стратегии "Экономика Украины во время войны: декабрь 2022 года и итоги года".

Доходы украинцев падают

Так, 77% украинцев отмечают, что их доход сократился по сравнению с январем 2022 года (до российского вторжения). 81% работающих продолжают получать заработную плату, но почти половина не уверена, что будут получать ее в будущем. Даже среди ИТ-специалистов 40% опасаются увольнения.

Государственная служба статистики прекратила публикацию данных о средних заработных платах из-за сложности сбора информации по регионам. Однако Пенсионный фонд Украины публикует значение средней заработной платы, с которой были фактически уплачены страховые взносы. Согласно этим данным номинальные заработные платы в Украине сократились на 5% по сравнению с январем 2022 года, что при текущей высокой инфляции означает существенное сокращение зарплат и в реальном измерении (-21%).

По оценкам банка Sense (ранее Альфа-банк) на основе собственных транзакционных данных, реальное сокращение заработных плат с февраля по октябрь 2022 года составило 11% на фоне роста номинальных зарплат на 3%. При этом в частном секторе выплаты сократились больше, чем в государственном.

О таком тренде также свидетельствует исследование портала grc.ua: работодатели открывают вакансии с гораздо меньшими окладами в сфере ИТ, высшем менеджменте и консалтинге — секторах, где зарплаты обычно были самыми высокими на рынке. При этом положительная динамика в предлагаемой заработной плате наблюдается для вакансий административного персонала, в сфере автомобильного бизнеса и HR.

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