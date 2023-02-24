Війна зумовлює скорочення доходів українців, — дослідження

Зарплати українців не дотягують до довоєнного рівня

Війна зумовлює скорочення доходів українців — номінальних та реальних. В умовах зниження фінансової стійкості підприємств, працедавці відкривають вакансії з меншим рівнем зарплати, знижують або не підвищують зарплати наявним працівникам.

Про це йдеться в дослідженні Центру економічної стратегії "Економіка України під час війни: грудень 2022 та підсумки року".

Доходи українців падають

Так, 77% українців зазначають, що їхній дохід скоротився порівняно з січнем 2022 року, до вторгнення. 81% з тих, хто працює, продовжує отримувати заробітну плату, але майже половина не мають впевненості, що отримуватимуть її у майбутньому. Навіть серед ІТ-спеціалістів 40% побоюються звільнення.

Державна служба статистики припинила публікацію даних про середні заробітні плати через складність збору інформації за регіонами. Проте Пенсійний фонд України публікує значення середньої заробітної плати, з якої було фактично сплачено страхові внески. За цими даними, номінальні заробітні плати в Україні скоротились на 5% порівняно із січнем 2022 року, що за поточної високої інфляції означає суттєве скорочення зарплат і в реальному вимірі (-21%).

За оцінками банку Sense (раніше — Альфа-банк) на основі власних транзакційних даних, реальне скорочення заробітних плат з лютого по жовтень 2022 року становило 11% на тлі росту номінальних зарплат на 3%. При цьому в приватному секторі виплати скоротились більше, ніж у державному.

Про такий тренд також свідчить дослідження порталу grc.ua: роботодавці відкривають вакансії із набагато меншими окладами у сфері ІТ, вищому менеджменті та консалтингу — секторах, де зарплати зазвичай були найвищими на ринку. При цьому позитивна динаміка в запропонованій заробітній платі спостерігається для вакансій адміністративного персоналу, у сферах автомобільного бізнесу та HR.

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