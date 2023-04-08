Военные Николаевской области, которые были в плену, могут получить возмещение по ипотеке
Находившиеся в плену военнослужащие, зарегистрированные на территории Николаевской области, имеют право на частичное возмещение ипотечного кредитования для обеспечения жильем. Для этого необходимо собрать соответствующий пакет документов.
Об этом сообщили в координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными.
Как осуществляется возмещение средств
Отмечается, что частичное возмещение ипотечного кредитования осуществляется на средства областного бюджета Николаевской области.
Заявление о предоставлении частичного возмещения вместе с другими документами необходимо отправить по почте по адресу Николаевского областного совета по адресу: ул. Адмиральская, 22, г. Николаев, 54001.
Какие документы необходимо собрать
- заявление о частичном возмещении ипотечного кредитования;
- регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика из Государственного реестра физических лиц-налогоплательщиков;
- гражданство;
- дата и место рождения;
- серия (при наличии) и/или номер паспорта, дата выдачи, наименование выдавшего органа, срок действия (при наличии);
- адрес и дата текущего зарегистрированного места жительства;
- документ, подтверждающий пребывания в плену военнослужащего Вооруженных сил Украины, других военных формирований, образованных согласно закону, которые находились в плену в связи с противодействием вооруженной агрессии российской федерации против Украины;
- о членах семьи:
- степень родственных связей;
- фамилия, имя, отчество (при наличии);
- дата рождения;
- регистрационный номер учетной карточки налогоплательщиков из Государственного реестра физических лиц-налогоплательщиков;
- серия и номер свидетельства о рождении (при наличии);
- серия и номер свидетельства о браке (при наличии);
- размер совокупного дохода за последние шесть месяцев по информации, имеющейся в Государственном реестре общеобязательного государственного социального страхования и Государственном реестре физических лиц налогоплательщиков на момент заполнения заявления;
- общая площадь жилой недвижимости, которая находится в собственности заявителя или членов его семьи (при наличии);
- копия договора ипотечного кредитования, заключенного с банком на приобретение жилья;
- справка из банковского учреждения об открытии специального счета для перечисления денежных средств (оригинал).
Также в Представительстве Координационного штаба по обращению с военнопленными Южного региона можно получить консультацию и помощь в заполнении соответствующих документов.
Консультационная линия и запись на прием:
0 800 200 202 пн-пт 09:00 – 17:00
Напомним, украинские военнослужащие после увольнения со службы имеют право на государственные гарантии. Речь идет о различных компенсационных выплатах и льготах.