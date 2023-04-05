Держвиплати військовим після звільнення зі служби – які існують компенсації

Військовослужбовці після звільнення зі служби мають право на державні виплати

Українські військовослужбовці після звільнення зі служби мають право на державні гарантії. Йдеться про різні компенсаційні виплати та пільги.

Це передбачено, зокрема, законом "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей".

Читайте також:

Які виплати передбачені військовим

Відповідно до законодавства, визначено перелік виплат після демобілізації. Серед них:

одноразова грошова допомога;

відшкодування за неотримане речове майно;

компенсація за невикористану відпустку (якщо така є);

виплата коштів для оздоровлення;

матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань.

Виплата компенсації за майно, якщо військовий купував за власні кошти, прописана в ст. 91 Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей". Для цього йому необхідно отримати довідку від речової служби частини, де буде вказана вартість. Після цього треба написати рапорт командиру про відшкодування суми.

Військові, які звільнились, можуть розраховувати на 50% місячної зарплатні за кожен рік служби в армії (у разі звільнення за станом здоров’я). Гроші нарахують службовцям, котрі звільнилися за віком, у випадку скорочення штату чи завершення терміну контракту, якщо є вислуга щонайменше 10 календарних років.

Також мають повернути гроші за невикористану відпустку. Це не залежить від підстави звільнення. Обсяг компенсації вираховують за повністю невикористані дні основної щорічної, а також додаткової відпусток, відповідно до ст. 162 ЗУ "Про відпустки" та п. 12 ч. 1 ст. 12 ЗУ "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту".

Окрім того, якщо військовослужбовець потребував грошей на оздоровлення, проте не отримав їх, то суму мають виплатити після звільнення на підставі наказу командира частини. Її розмір для кожного індивідуальний і залежить від посадового окладу, виплат за званням, а також надбавок за вислугу років.

Військовим Збройних Сил України та інших військових формувань у разі звільнення мають нарахувати одноразову виплату для вирішення "соціально-побутових питань". Сума не може перевищувати місячне грошове забезпечення.

Компенсації на купівлю житла ветеранами

Уряд надав право на грошову компенсацію на придбання житла ветеранами війни з інвалідністю I-ІІ групи, що настала через військову агресію росії проти України, та родинами загиблих (померлих) захисників.

Нововведення також передбачають створення механізму реалізації права на отримання компенсації громадянами, яким подібні виплати призначили у 2018-2022 роках, однак до цього часу не виплатили.

Очікується, що цьогоріч житлом за рахунок державних коштів забезпечать понад 2 тис. ветеранів та родин полеглих захисників.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні хочуть скасувати довічні пільги для ветеранів російсько-української війни після демобілізації. Натомість пропонують запровадити допомогу на кілька років.

З 1 лютого в Україні змінився порядок виплат додаткової грошової винагороди військовослужбовцям Сил безпеки та оборони України. Доплати у 30 тисяч гривень скасували.