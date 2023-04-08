Військові Миколаївщини, які перебували в полоні, можуть отримати відшкодування за іпотекою

Як військовослужбовцям отримати виплати за іпотекою. Фото: google.com

Військовослужбовці, які перебували у полоні та зареєстровані на території Миколаївської області, мають право на часткове відшкодування іпотечного кредитування для забезпечення житлом. Для цього потрібно зібрати відповідний пакет документів.

Про це повідомили в координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.

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Зазначається, що часткове відшкодування іпотечного кредитування здійснюється коштом грошей обласного бюджету Миколаївської області.

Заяву про надання часткового відшкодування разом з іншими документами необхідно надіслати поштою на адресу Миколаївської обласної ради за адресою: вул. Адміральська, 22, м. Миколаїв, 54001.

Які документи необхідно зібрати

заява про часткове відшкодування іпотечного кредитування;

реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб-платників податків;

громадянство;

дата та місце народження;

серія (за наявності) та/або номер паспорта, дата видачі, найменування органу, що його видав, строк дії (за наявності);

адреса та дата поточного зареєстрованого місця проживання;

документ, що підтверджує перебування у полоні військовослужбовця Збройних Сил України, інших військових формувань, утворених відповідно до Закону, які перебували у полоні у зв’язку з протидією збройної агресії російської федерації проти України;

про членів сім’ї:

ступінь родинних зв’язків;

прізвище, ім’я, по батькові (за наявності);

дата народження;

реєстраційний номер облікової картки платників податків з Державного реєстру фізичних осіб-платників податків;

серія та номер свідоцтва про народження (за наявності);

серія та номер свідоцтва про шлюб (за наявності);

розмір сукупного доходу за останні шість місяців за інформацією, наявною в Державному реєстрі загальнообов’язкового державного соціального страхування та Державному реєстрі фізичних осіб платників податків на момент заповнення заяви;

загальна площа житлової нерухомості, що перебуває у власності заявника або членів його сім’ї (за наявності);

копія договору іпотечного кредитування, укладеного з банком на придбання житла;

довідка з банківської установи про відкриття спеціального рахунку для перерахування коштів (оригінал).

Також у Представництві Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Південного регіону можна отримати консультацію та допомогу у заповненні відповідних документів.

Консультаційна лінія та запис на прийом:

0 800 200 202 пн-пт 09:00 – 17:00

Нагадаємо, українські військовослужбовці після звільнення зі служби мають право на державні гарантії. Йдеться про різні компенсаційні виплати та пільги.