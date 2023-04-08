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Військові Миколаївщини, які перебували в полоні, можуть отримати відшкодування за іпотекою

8 квітня 2023 11:37
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Як військовослужбовцям отримати виплати за іпотекою. Фото: google.com
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Військовослужбовці, які перебували у полоні та зареєстровані на території Миколаївської області, мають право на часткове відшкодування іпотечного кредитування для забезпечення житлом. Для цього потрібно зібрати відповідний пакет документів.

Про це повідомили в координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.

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Як здійснюється відшкодування коштів

Зазначається, що часткове відшкодування іпотечного кредитування здійснюється коштом грошей обласного бюджету Миколаївської області. 

Заяву про надання часткового відшкодування разом з іншими документами необхідно надіслати поштою на адресу Миколаївської обласної ради за адресою: вул. Адміральська, 22, м. Миколаїв, 54001. 

Які документи необхідно зібрати

  • заява про часткове відшкодування іпотечного кредитування;
  • реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб-платників податків;
  • громадянство;
  • дата та місце народження;
  • серія (за наявності) та/або номер паспорта, дата видачі, найменування органу, що його видав, строк дії (за наявності);
  • адреса та дата поточного зареєстрованого місця проживання;
  • документ, що підтверджує перебування у полоні військовослужбовця Збройних Сил України, інших військових формувань, утворених відповідно до Закону, які перебували у полоні у зв’язку з протидією збройної агресії російської федерації проти України;
  • про членів сім’ї: 
  • ступінь родинних зв’язків; 
  • прізвище, ім’я, по батькові (за наявності); 
  • дата народження; 
  • реєстраційний номер облікової картки платників податків з Державного реєстру фізичних осіб-платників податків; 
  • серія та номер свідоцтва про народження (за наявності); 
  • серія та номер свідоцтва про шлюб (за наявності); 
  • розмір сукупного доходу за останні шість місяців за інформацією, наявною в Державному реєстрі загальнообов’язкового державного соціального страхування та Державному реєстрі фізичних осіб платників податків на момент заповнення заяви;
  • загальна площа житлової нерухомості, що перебуває у власності заявника або членів його сім’ї (за наявності);
  • копія договору іпотечного кредитування, укладеного з банком на придбання житла;
  • довідка з банківської установи про відкриття спеціального рахунку для перерахування коштів (оригінал).

Також у Представництві Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Південного регіону можна отримати консультацію та допомогу у заповненні відповідних документів.

Консультаційна лінія та запис на прийом: 

0 800 200 202 пн-пт 09:00 – 17:00

Нагадаємо, українські військовослужбовці після звільнення зі служби мають право на державні гарантії. Йдеться про різні компенсаційні виплати та пільги.

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