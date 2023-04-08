Військові Миколаївщини, які перебували в полоні, можуть отримати відшкодування за іпотекою
Військовослужбовці, які перебували у полоні та зареєстровані на території Миколаївської області, мають право на часткове відшкодування іпотечного кредитування для забезпечення житлом. Для цього потрібно зібрати відповідний пакет документів.
Про це повідомили в координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.
Як здійснюється відшкодування коштів
Зазначається, що часткове відшкодування іпотечного кредитування здійснюється коштом грошей обласного бюджету Миколаївської області.
Заяву про надання часткового відшкодування разом з іншими документами необхідно надіслати поштою на адресу Миколаївської обласної ради за адресою: вул. Адміральська, 22, м. Миколаїв, 54001.
Які документи необхідно зібрати
- заява про часткове відшкодування іпотечного кредитування;
- реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб-платників податків;
- громадянство;
- дата та місце народження;
- серія (за наявності) та/або номер паспорта, дата видачі, найменування органу, що його видав, строк дії (за наявності);
- адреса та дата поточного зареєстрованого місця проживання;
- документ, що підтверджує перебування у полоні військовослужбовця Збройних Сил України, інших військових формувань, утворених відповідно до Закону, які перебували у полоні у зв’язку з протидією збройної агресії російської федерації проти України;
- про членів сім’ї:
- ступінь родинних зв’язків;
- прізвище, ім’я, по батькові (за наявності);
- дата народження;
- реєстраційний номер облікової картки платників податків з Державного реєстру фізичних осіб-платників податків;
- серія та номер свідоцтва про народження (за наявності);
- серія та номер свідоцтва про шлюб (за наявності);
- розмір сукупного доходу за останні шість місяців за інформацією, наявною в Державному реєстрі загальнообов’язкового державного соціального страхування та Державному реєстрі фізичних осіб платників податків на момент заповнення заяви;
- загальна площа житлової нерухомості, що перебуває у власності заявника або членів його сім’ї (за наявності);
- копія договору іпотечного кредитування, укладеного з банком на придбання житла;
- довідка з банківської установи про відкриття спеціального рахунку для перерахування коштів (оригінал).
Також у Представництві Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Південного регіону можна отримати консультацію та допомогу у заповненні відповідних документів.
Консультаційна лінія та запис на прийом:
0 800 200 202 пн-пт 09:00 – 17:00
Нагадаємо, українські військовослужбовці після звільнення зі служби мають право на державні гарантії. Йдеться про різні компенсаційні виплати та пільги.