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Выход на пенсию: эксперты предупредили о проблемах, которые ждут украинцев в будущем

20 февраля 2023 08:17
lis.jpg - Ксения Лисновская
Выход на пенсию — эксперты предупредили о проблемах, которые ждут украинцев в будущем
В стране увеличивается количество стажа для выхода на пенсию
lis.jpg - Ксения Лисновская

В будущем у многих украинцев могут возникнуть проблемы с выходом на пенсию. Ежегодно в стране увеличивается количество страхового стажа, необходимого для выхода на заслуженный отдых.

Об этом сообщили в Институте демографии и социальных исследований.

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Увеличение стажа для пенсии

По словам старшей научной сотрудницы Института демографии и социсследований Лидии Ткаченко, в частности, в этом году граждане смогут выйти на пенсию в возрасте 60 лет, если смогут накопить не менее 30 лет страхового стажа. От 15 до 20 лет стажа хватит для того, чтобы выйти на пенсию в 65 лет. И от 20 до 30 лет — в 63 года. То есть, его повысили еще на один год. Страховой стаж будет ежегодно повышаться в дальнейшем.

По мнению специалиста, даже при оптимистическом сценарии с 2025-го у большинства 60-летних граждан не будет хватать стажа для выхода на пенсию вовремя.

Ужесточение требований к выходу на пенсию

Еще в 2017-м в Украине ужесточились требования для того, чтобы вовремя выходить на заслуженный отдых. Тогда же Пенсионный фонд Украины (ПФУ) производил расчеты. Выяснилось, что согласно им, в 2027 году требования по стажу не смогут выполнить 45% украинцев. Расчеты производились исходя из того, сколько теоретически стажа смогут заработать граждане. В то время как пандемия, полномасштабная война внесли коррективы и сейчас не приходится рассчитывать на такой показатель.

Сейчас по данным ПФУ, взносы на пенсию вносят только 10,7 млн украинцев. Это тогда, когда пенсии получают те же 10,7 млн. человек. Сейчас средняя пенсия составляет 4766 гривен. Для обеспечения такой цифры средняя зарплата в стране должна составлять более 21,6 тыс. грн.

По рекомендации Всемирного банка всем государствам без учета демографической ситуации нужно повышать пенсионный возраст до 65 лет. В украинских реалиях это решение критически необходимо, ведь после войны по меньшей мере первые несколько лет экономическая ситуация будет оставаться сложной. Баланс между количеством работников и пенсионеров возобновится не скоро.

Больше о пенсиях

Напомним, украинцам доступна услуга изменения способа получения пенсионных выплат. В частности, с Укрпочты можно перевести на банковскую карту.

Граждане, которым не хватает страхового стажа для пенсии, смогут его докупить в упрощенном порядке. Сделать это можно с помощью мобильного приложения или платформы государственных услуг "Дія".

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