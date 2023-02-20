Вихід на пенсію — експерти попередили про проблеми, які чекають на українців у майбутньому

В країні збільшується кількість стажу для виходу на пенсію

У майбутньому у багатьох українців можуть виникнути проблеми із виходом на пенсію. Щороку в країні збільшується кількість страхового стажу, необхідного для права виходу на заслужений відпочинок.

Про це ЗМІ розповіли в Інституті демографії та соціальних досліджень.

Збільшення стажу для пенсії

За словами старшої наукової співробітниці Інституту демографії та соцдосліджень Лідії Ткаченко, зокрема, цього року громадяни можуть вийти на пенсію у віці 60 років, якщо зможуть накопичити не менше 30 років страхового стажу. Від 15 до 20 років стажу вистачить для того, щоб вийти на пенсію у 65 років. І від 20 до 30 років — у 63 роки. Тобто його підвищили ще на один рік. Страховий стаж щороку підвищуватиметься надалі.

На думку фахівця, навіть за оптимістичного сценарію із 2025-го у більшості 60-річних громадян не вистачатиме стажу для виходу на пенсію вчасно.

Посилення вимог до виходу на пенсію

Ще 2017-го в Україні посилили вимоги для того, щоб вчасно виходити на заслужений відпочинок. Тоді ж Пенсійний фонд України (ПФУ) робив розрахунки. Відповідно до них виявилося, що у 2027 році вимоги щодо стажу не зможуть виконати 45% українців. Розрахунки робили, виходячи з того, скільки теоретично стажу зможуть заробити громадяни. Тоді як пандемія, повномасштабна війна внесли корективи і зараз не доводиться розраховувати на такий показник.

Нині за даними ПФУ, внески на пенсію роблять тільки 10,7 млн українців. Це тоді, коли пенсії одержують ті ж 10,7 млн осіб. Зараз середня пенсія становить 4766 гривні. Для забезпечення такої цифри, середня зарплатня в країні має становити більше 21,6 тис. грн.

За рекомендацією Світового банку, усім державам без урахування демографічної ситуації потрібно підвищувати пенсійний вік до 65 років. В українських реаліях це рішення критично необхідне, адже після війни щонайменше перші кілька років економічна ситуація залишатиметься складною. Баланс між кількістю працівників та пенсіонерів відновиться не скоро.

Більше про пенсії

Нагадаємо, українцям доступна послуга зміни способу отримання пенсійних виплат. Зокрема, з Укрпошти можна перевести на банківську картку.

Громадяни, яким не вистачає страхового стажу для пенсії, зможуть його докупити у спрощеному порядку. Зробити це можна за допомогою мобільного застосунку чи платформи державних послуг "Дія".