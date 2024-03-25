Помощь ВПЛ с 1 апреля — списки получателей выплат обновили

Гривневые купюры в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Украинское правительство обнародовало обновленные списки получателей помощи на проживание для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Также продлили период подачи заявлений на переназначение выплат для переселенцев.

Об этом информирует пресс-центр Кабинета министров.

Читайте также:

Изменения в помощи переселенцам с марта

"Правительство уточнило перечень категорий ВПЛ, которые будут получать пособие на проживание", — указано в сообщении.

Речь идет о финансовой поддержке внутренне перемещенных лиц, проживающих в Украине, в размерах:

3 тыс. грн — для лиц с инвалидностью и детей;

2 тыс. грн — для других лиц.

С 1 марта 2024 года выплату пособия на жительство для переселенцев продлили еще на шесть месяцев для отдельных категорий ВПЛ, получавших его уже в течение одного-двух лет (не менее восьми месяцев).

Первоначально выплаты продлили людям, которые не имеют возможности работать, ухаживают за детьми или тяжело больными, лицами с инвалидностью, не имеют других доходов или имеют мизерную зарплату.

Новые списки получателей помощи ВПЛ

Согласно решению правительства, продлили финансовую помощь еще на полгода для таких категорий граждан:

лиц с тяжелыми формами болезней, которым не установлена инвалидность (семья, где проживают такие лица);

детей, устроенных в семьи патронатного воспитателя;

патронатных воспитателей;

детей, временно устроенных в семьи родственников, знакомых, приемных семьях, детских домах семейного типа;

если среднемесячный общий доход на одного получателя в семье меньше 9,44 тыс. грн:

лиц, ухаживающих за ребенком до трех лет или ребенком, нуждающимся в уходе, до шести лет;

семей, имеющих детей до 18 лет или до 23 лет, которые являются студентами дневной или дуальной формы обучения в учебных заведениях профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего образования;

лиц, предоставляющих соцуслуги на непрофессиональной основе;

студентов, обращающихся самостоятельно, в возрасте до 23 лет;

лиц с инвалидностью третьей группы;

семей пенсионеров.

Кроме того, право на продление пособия на дополнительные шесть месяцев получили лица старше 55 лет.

Также продлили период подачи заявлений на переназначение выплат для переселенцев.

"Внимание! Период подачи заявлений на переназначение выплат для ВПЛ продлен до 30 апреля 2024 года. При этом даже те, кто подадут заявления в апреле, получат средства с учетом марта", — добавили в пресс-службе.

Обращаться за помощью можно не только в органы соцзащиты или ЦПАУ, но и непосредственно:

в Минреинтеграции на телефоны горячей линии по кризисным вопросам — 15-48;

на горячую линию Офиса уполномоченного по вопросам ВПЛ — 8 (066) 813-62-39.

Что еще стоит знать

Напомним, украинцы из шести регионов страны могут получить денежную помощь почти в 11 тыс. гривен. Стартовала регистрация на выплаты от Эстонского совета по делам беженцев.

Также мы писали, что в Украине в рамках реформирования системы финансирования высшего образования некоторые студенты получат стипендию в размере минимальной заработной платы. Речь идет об обучении по специальностям по госзаказу.