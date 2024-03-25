Допомога ВПО з 1 квітня — списки отримувачів виплат оновили

Гривневі купюри в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Український уряд оприлюднив оновлені списки отримувачів допомоги на проживання для внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Також продовжили період подання заяв на перепризначення виплат для переселенців.

Про це інформує пресцентр Кабінету міністрів.

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"Уряд уточнив перелік категорій ВПО, які отримуватимуть допомогу на проживання", — вказано у повідомленні.

Йдеться про фінансову підтримку внутрішньо переміщених осіб, які проживають в Україні, у розмірах:

3 тис. грн — для осіб з інвалідністю та дітей;

2 тис. грн — для інших осіб.

З 1 березня 2024 року виплату допомоги на проживання для переселенців продовжили ще на шість місяців для окремих категорій ВПО, які отримували її вже упродовж одного-двох років (щонайменше восьми місяців).

Першочергово виплати продовжили людям, які не мають можливості працювати, доглядають дітей чи важко хворих, осіб з інвалідністю, не мають інших доходів чи мають мізерну зарплату.

Нові списки отримувачів допомоги ВПО

Згідно з рішенням уряду, продовжили фінансову допомогу ще на пів року для таких категорій громадян:

осіб з тяжкими формами хвороб, яким не встановлено інвалідність (родини, де проживають такі особи);

дітей, які влаштовані в родини патронатного вихователя;

патронатних вихователів;

дітей, тимчасово влаштованих в сім’ї родичів, знайомих, прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу;

якщо середньомісячний загальний дохід на одного отримувача в родині менший ніж 9,44 тис. грн:

осіб, які доглядають за дитиною до трьох років чи дитиною, котра потребує догляду, до шести років;

родини, що мають дітей до 18 років чи до 23 років, які є студентами денної або дуальної форми навчання в навчальних закладах професійної (професійно-технічної), фахової передвищої/вищої освіти;

особам, які надають соцпослуги на непрофесійній основі;

студентам, котрі звертаються самостійно, віком до 23 років;

особам з інвалідністю третьої групи;

сім'ям пенсіонерів.

Окрім того, право на продовження допомоги на додаткові шість місяців отримали особи, яким більше 55 років.

Також продовжили період подання заяв на перепризначення виплат для переселенців.

"Увага! Період подання заяв на перепризначення виплат для ВПО продовжено до 30 квітня 2024 р. При цьому навіть ті, хто подадуть заяви у квітні, отримають кошти із врахуванням березня", — додали у пресслужбі.

Звертатись за допомогою можна не лише до органів соцзахисту чи ЦНАПу, а й безпосередньо:

до Мінреінтеграції на телефони гарячої лінії з кризових питань — 15-48;

на гарячу лінію Офісу уповноваженого з питань ВПО — 8 (066) 813-62-39.

Що ще варто знати

Нагадаємо, українці з шести регіонів країни можуть отримати грошову допомогу у майже 11 тис. гривень. Стартувала реєстрація на виплати від Естонської ради у справах біженців.

Також ми писали, що в Україні у рамках реформування системи фінансування вищої освіти деякі студенти отримуватимуть стипендію у розмірі мінімальної заробітної плати. Йдеться про навчання на спеціальностях за держзамовленням.