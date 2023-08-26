Выплаты для военных: кто может получить деньги на амуницию

Украинские военные на боевом задании. Фото: mil.gov.ua

Глава Коломыйской городской администрации Богдан Станиславский заявил, что из бюджета городского общества выделили 37 млн грн для целенаправленной помощи украинским военным на амуницию. На каждого рассчитана сумма в 15 тыс. грн.

Об этом Станиславский сообщил в Facebook.

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Что предусматривают выплаты

"Такое решение приняли сегодня на сессии вместе с депутатами. Эти средства — материальная помощь нашим военным на приобретение амуниции и других необходимых вещей. Всего из бюджета общины мы предусмотрели 37 миллионов гривен для адресной помощи защитникам и защитницам", — рассказал Станиславский.

Чтобы получить эти выплаты, военному нужно обратиться в ЦНАП и подать заявление. Однако мэр добавил, что о перечне нужных документов сообщит позже.

Источник: facebook.com/b.stanislavskyi

Напомним, что украинское законодательство предусматривает предоставление денежной компенсации на жилье некоторым военнослужащим и их семьям. Есть определенные правила начисления таких выплат.

Также мы писали, что украинское законодательство гарантирует денежное довольствие, ряд льгот и социальные права для военнослужащих. В то время как на добровольцев такие нормы и правила не распространяются.

Добавим, что украинские военные получают заработную плату согласно должностному окладу, званию и выслуге. К тому же им выплачивают деньги на период лечения, однако распространенной практикой является перевод бойца за штат и уменьшение зарплаты.