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Выплаты для военных: кто может получить деньги на амуницию

26 августа 2023 03:46
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Выплаты для военных: кто может получить деньги на амуницию
Украинские военные на боевом задании. Фото: mil.gov.ua
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Глава Коломыйской городской администрации Богдан Станиславский заявил, что из бюджета городского общества выделили 37 млн грн для целенаправленной помощи украинским военным на амуницию. На каждого рассчитана сумма в 15 тыс. грн.

Об этом Станиславский сообщил в Facebook.

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"Такое решение приняли сегодня на сессии вместе с депутатами. Эти средства — материальная помощь нашим военным на приобретение амуниции и других необходимых вещей. Всего из бюджета общины мы предусмотрели 37 миллионов гривен для адресной помощи защитникам и защитницам", — рассказал Станиславский.

Чтобы получить эти выплаты, военному нужно обратиться в ЦНАП и подать заявление. Однако мэр добавил, что о перечне нужных документов сообщит позже.

Источник: facebook.com/b.stanislavskyi

Напомним, что украинское законодательство предусматривает предоставление денежной компенсации на жилье некоторым военнослужащим и их семьям. Есть определенные правила начисления таких выплат.

Также мы писали, что украинское законодательство гарантирует денежное довольствие, ряд льгот и социальные права для военнослужащих. В то время как на добровольцев такие нормы и правила не распространяются.

Добавим, что украинские военные получают заработную плату согласно должностному окладу, званию и выслуге. К тому же им выплачивают деньги на период лечения, однако распространенной практикой является перевод бойца за штат и уменьшение зарплаты.

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