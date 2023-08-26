Выплаты для военных: кто может получить деньги на амуницию
Глава Коломыйской городской администрации Богдан Станиславский заявил, что из бюджета городского общества выделили 37 млн грн для целенаправленной помощи украинским военным на амуницию. На каждого рассчитана сумма в 15 тыс. грн.
Об этом Станиславский сообщил в Facebook.
Что предусматривают выплаты
"Такое решение приняли сегодня на сессии вместе с депутатами. Эти средства — материальная помощь нашим военным на приобретение амуниции и других необходимых вещей. Всего из бюджета общины мы предусмотрели 37 миллионов гривен для адресной помощи защитникам и защитницам", — рассказал Станиславский.
Чтобы получить эти выплаты, военному нужно обратиться в ЦНАП и подать заявление. Однако мэр добавил, что о перечне нужных документов сообщит позже.
Напомним, что украинское законодательство предусматривает предоставление денежной компенсации на жилье некоторым военнослужащим и их семьям. Есть определенные правила начисления таких выплат.
Также мы писали, что украинское законодательство гарантирует денежное довольствие, ряд льгот и социальные права для военнослужащих. В то время как на добровольцев такие нормы и правила не распространяются.
Добавим, что украинские военные получают заработную плату согласно должностному окладу, званию и выслуге. К тому же им выплачивают деньги на период лечения, однако распространенной практикой является перевод бойца за штат и уменьшение зарплаты.