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Виплати для військових: хто може отримати гроші на амуніцію

26 серпня 2023 03:46
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Виплати для військових: хто може отримати гроші на амуніцію
Українські військові на бойовому завданні. Фото: mil.gov.ua
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Очільник Коломийської міської адміністрації Богдан Станіславський заявив, що з бюджету міської громади виділили 37 млн грн для цілеспрямованої допомоги українським військовим на амуніцію. На кожного з них розрахована сума в 15 тис. грн. 

Про це Станіславський повідомив у Facebook.

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Що передбачають виплати

"Таке рішення прийняли сьогодні на сесії разом із депутатами. Ці кошти — матеріальна допомога нашим військовим на придбання амуніції та інших необхідних речей. Загалом з бюджету громади ми передбачили 37 мільйонів гривень для адресної допомоги захисникам та захисницям", — розповів Станіславський.

Щоб отримати ці виплати, військовому треба звернутися до ЦНАПу і подати заяву. Однак мер додав, що про перелік потрібних документів повідомить пізніше.

Джерело: facebook.com/b.stanislavskyi

Нагадаємо, що українське законодавство передбачає надання грошової компенсації на житло деяким військовослужбовцям та їхнім родинам. Є певні правила нарахування таких виплат.

Також ми писали, що українське законодавство гарантує грошове забезпечення, низку пільг та соціальні права для військовослужбовців. Тоді як на добровольців такі норми та правила не поширюються.

Додамо, що українські військові отримують заробітну плату відповідно до посадового окладу, звання та вислуги. До того ж їм виплачують гроші на період лікування, однак поширеною практикою є переведення бійця поза штат та зменшення зарплати.

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