Выплаты до 500 тыс. грн на жилье — кто имеет право и как получить

Дом в Киеве поврежден от ракетной атаки РФ. Фото: Новости.

В Украине с 10 мая 2023 года владельцы поврежденного из-за боевых действий жилья смогут получить компенсацию от государства. В рамках программы "єВідновлення" можно будет освоить до полумиллиона гривен.

О том, как будет работать программа, сообщает издание "Новини.LIVE", ссылаясь на материалы правительства.

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Кому предусмотрены компенсации

Верховная Рада 23 февраля текущего года приняла законопроект №7198, дающий право на государственную компенсацию за поврежденное и разрушенное в результате боевых действий недвижимое имущество, а в соответствии с решением Кабинета министров, определили порядок выплаты и ценовой потолок компенсаций. Также известно, что полученные средства можно использовать исключительно на строительные материалы или оплату услуг по ремонту. Сумму компенсаций будет определять спецкомиссия, а средства будут засчитываться людям на специальный счет в банке.

Закон предусматривает две ситуации:

здание полностью уничтожено — пострадавшим будет предоставлен специальный жилищный сертификат, который является обязательством государства профинансировать покупку или строительство с нуля недвижимости.

здание повреждено — именно в таком случае государство и будет покрывать реальными деньгами стоимость стройматериалов и работ.

Приоритетом для получения выплат станут наиболее уязвимые категории граждан. А именно:

участники боевых действий, в частности, инвалиды войны;

лица, призванные в армию во время мобилизации, объявленной после 24 февраля 2022;

лица с инвалидностью I и II группы;

многодетные семьи;

родители — воспитатели детского дома семейного типа;

приемные родители;

патронатные воспитатели;

дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки;

опекуны/попечители.

Не смогут получить компенсацию:

лица, к которым применены санкции;

лица, обладающие судимостью за совершение уголовных преступлений против нацбезопасности Украины;

наследники вышеупомянутых лиц, если принадлежащая наследодателю недвижимость была повреждена при его жизни.

Кто будет определять и какой будет размер компенсации

Максимальная сумма, на которую можно претендовать, составляет 500 тысяч гривен в расчете на один объект недвижимости.

Решения о сумме выплаты будут принимать специальные комиссии. Их будут создавать исполнительные комитеты сельских, поселковых, городских или районных советов, военные или военно-гражданские администрации.

Как подать заявку на компенсацию

Граждане должны зарегистрироваться на портале государственных услуг "Дія" (для доступа требуется электронно-цифровая подпись или BankID). Можно установить одноименное приложение на мобильное устройство — смартфон или планшет.

После этого нужно предоставить данные об объекте недвижимости, характере и степени повреждений. Заявки можно подать в специальном разделе "Дія".

При этом есть определенные правила к спецсчету. В частности:

спецсчет запрещено пополнять как обычную банковскую карточку;

с него будет невозможно снять наличные деньги;

перечисление средств из спецсчета на другие, кроме целевой оплаты стройматериалов и строительных работ, также запрещен;

в случае возврата товара или отказа от стройработ, возврат средств произойдет обратно на спецсчет;

банк закроет спецсчет через 12 месяцев со дня зачисления компенсации или дня открытия, если денежные средства за этот период на счет не поступили.

После оформления счета владелец поврежденного объекта сможет перейти к услуге "єВідновлення" и сформировать с ее помощью заявление. В нем следует указать следующее:

фамилия, имя и отчество, дату рождения, контактные данные (номер телефона, адрес электронной почты);

номер учетной карточки налогоплательщика;

реквизиты спецсчета, открытого в одном из уполномоченных банков;

местонахождение недвижимости;

данные о наличии приоритетного права на получение компенсации (это могут быть военный, инвалид, опекун и т.д.).

При этом комиссия может прекратить рассмотрение заявки или отказать в компенсации в случае:

если гражданин, обратившийся за выплатой, не имеет права претендовать на нее;

в заявлении указаны недостоверные/неполные сведения об объекте недвижимости или заявителя;

получателю компенсации было вручено подозрение о совершении уголовного правонарушения против нацбезопасности.

Напомним, в Украине правительство одобрило порядок восстановления поврежденных многоквартирных домов и дач в рамках государственной программы "єВідновлення". Также установил ценовой "потолок" денежной компенсации.

Также мы писали, что на Украине намерены расширить круг получателей единовременной финансовой помощи в связи с гибелью военных на войне. Народные депутаты планируют внести изменения в соответствующий закон.