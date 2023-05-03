Виплати до 500 тис. грн на житло — хто має право та як отримати

Будинок у Києві, пошкоджений від ракетної атаки РФ. Фото: Новини.LIVE

В Україні з 10 травня 2023 року власники пошкоджених через бойові дії осель зможуть отримати компенсацію від держави. У рамках програми "єВідновлення" можна буде освоїти до пів мільйона гривень.

Про те, як працюватиме програма, повідомляє видання "Новини.LIVE", посилаючись на матеріали уряду.

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Кому передбачені компенсації

Верховна Рада 23 лютого поточного року ухвалила законопроєкт №7198, що дає право на державну компенсацію за пошкоджене та зруйноване внаслідок бойових дій нерухоме майно, а відповідно до рішення Кабінету міністрів, визначили порядок виплати та цінову стелю компенсацій. Також відомо, що отримані кошти можна буде використати виключно на будівельні матеріали чи оплату послуг з ремонту. Суму компенсацій визначатиме спецкомісія, а кошти зараховуватимуть людям на спеціальний рахунок у банку.

Закон передбачає дві ситуації:

будівля повністю знищена — постраждалим нададуть спеціальний житловий сертифікат, який є зобов'язанням держави профінансувати купівлю чи будівництво з нуля нерухомості.

будівля ушкоджена — саме в такому разі держава й покриватиме реальними грошима вартість будматеріалів і робіт.

Пріоритетом для отримання виплат стануть найуразливіші категорії громадян. А саме:

учасники бойових дій, зокрема, інваліди війни;

особи, призвані в армію під час мобілізації, оголошеної після 24 лютого 2022 року;

особи з інвалідністю І та ІІ групи;

багатодітні родини;

батьки — вихователі дитячого будинку сімейного типу;

прийомні батьки;

патронатні вихователі;

діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування;

опікуни/піклувальники.

Не зможуть отримати компенсації:

особи, до яких застосовані санкції;

особи, які мають судимість за скоєння кримінальних злочинів проти нацбезпеки України;

спадкоємці вищезгаданих осіб, якщо нерухомість, що належить спадкодавцю, і була ушкоджена за його життя.

Хто визначатиме та який буде розмір компенсації

Максимальна сума, на яку можна претендувати, становить 500 тисяч грн у розрахунку на один об'єкт нерухомості.

Рішення щодо суми виплати ухвалюватимуть спеціальні комісії. Їх створюватимуть виконавчі комітети сільських, селищних, міських або районних у місті рад, військові чи військово-цивільні адміністрації.

Як подати заявку на компенсацію

Громадяни мають зареєструватися на порталі державних послуг "Дія" (для доступу потрібен електронно-цифровий підпис або BankID). Можна встановити однойменний застосунок на мобільний пристрій — смартфон чи планшет.

Після цього потрібно надати дані про об'єкт нерухомості, характер та ступінь пошкоджень. Заявки можна подати у спеціальному розділі в "Дії".

При цьому є певні правила до спецрахунку. Зокрема:

спецрахунок заборонено поповнювати, як звичайну банківську картку;

з нього буде неможливо зняти готівку;

перерахунок коштів зі спецрахунку на інші, крім цільової оплати будматеріалів та будівельних робіт, також заборонено;

у разі повернення товару чи відмови від будробіт, повернення коштів відбудеться назад на спецрахунок;

банк закриє спецрахунок через 12 місяців із дня зарахування компенсації чи дня відкриття, якщо кошти за цей період на рахунок не надійшли.

Після оформлення рахунку власник пошкодженого об'єкта зможе перейти до послуги "єВідновлення" і сформувати з її допомогою заяву. У ній слід вказати наступне:

прізвище, ім'я та по батькові, дату народження, контактні дані (номер телефону, адреса електронної пошти);

номер облікової картки платника податків;

реквізити спецрахунку, відкритого в одному з уповноважених банків;

місцезнаходження нерухомості;

дані про наявність пріоритетного права на отримання компенсації (це може бути військовий, інвалід, опікун тощо).

При цьому комісія може припинити розгляд заявки чи відмовити в компенсації у разі:

якщо громадянин, який звернувся за виплатою, не має права претендувати на неї;

у заяві вказані недостовірні/неповні дані про об'єкт нерухомості чи заявника;

одержувачу компенсації вручили підозру про скоєння кримінального правопорушення проти нацбезпеки.

Нагадаємо, в Україні уряд схвалив порядок відновлення пошкоджених багатоквартирних будинків та дач в рамках державної програми "єВідновлення". Також встановив цінову "стелю" грошової компенсації.

Також ми писали, що в Україні мають намір розширити коло отримувачів одноразової фінансової допомоги у зв'язку із загибеллю військових на війні. Народні депутати планують внести зміни до відповідного закону.