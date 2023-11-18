Денежная помощь за пленных - кто из украинцев получил право

Выплаты от 30 тыс. до 100 тыс. грн получат больше украинцев — кто имеет право
Государственную помощь, предназначенную для родных украинских пленных, получат больше граждан. Категории лиц, имеющих право на такие выплаты, расширили.
Об этом пишет издание Progroshi.
Кто еще получит выплаты
Это прописано в соответствующем законе 3379-IX. Согласно ему, на государственную поддержку могут рассчитывать также семьи работников Государственной службы и чрезвычайных ситуаций и Национальной полиции. Речь идет о предоставлении семьям выплат пленных полицейских и служащих соцзащиты, пропавших без вести или попавших в плен.
По данным Минреинтеграции, правительство выделило 180,7 млн грн из резервного фонда государственного бюджета на материальную помощь освобожденным из плена лицам и семьям тех, кто до сих пор находится в плену.
Теперь семьи пленных смогут пользоваться заработной платой, окладом по воинскому званию, надбавками за выслугу лет и другими видами выплат для военнослужащих. Речь также идет о дополнительном вознаграждении, размер которого колеблется от 30 тыс. до 100 тыс. грн.
В Министерстве отмечают, что ежегодную государственную помощь выплатят семьям военнопленных, гражданских заложников и политзаключенных. Размер помощи — 100 тыс. грн за каждый год пребывания в плену. Такую же сумму выплатят вернувшимся из российского плена гражданам.
"Средства на банковские счета указанных лиц будет перечислять Минреинтеграции", — сообщили в ведомстве.
Больше о выплатах
Напомним, украинским военным, несущим службу, выплачивается ежемесячное денежное довольствие. Законодательством предусмотрено, что в случае увольнения бойцов для некоторых из них предусмотрено пожизненное финансовое содержание и социальный пакет.
Также мы писали, что украинские военные получают основные выплаты и дополнительные вознаграждения от 30 тыс. грн до 100 тыс грн, что зависит от разных факторов. Стало известно, какие доплаты ждут защитников осенью 2023 года.
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