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Выплаты от 30 тыс. до 100 тыс. грн получат больше украинцев — кто имеет право

18 ноября 2023 12:17
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Денежная помощь за пленных - кто из украинцев получил право
Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Государственную помощь, предназначенную для родных украинских пленных, получат больше граждан. Категории лиц, имеющих право на такие выплаты, расширили.

Об этом пишет издание Progroshi.

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Кто еще получит выплаты

Это прописано в соответствующем законе 3379-IX. Согласно ему, на государственную поддержку могут рассчитывать также семьи работников Государственной службы и чрезвычайных ситуаций и Национальной полиции. Речь идет о предоставлении семьям выплат пленных полицейских и служащих соцзащиты, пропавших без вести или попавших в плен.

По данным Минреинтеграции, правительство выделило 180,7 млн грн из резервного фонда государственного бюджета на материальную помощь освобожденным из плена лицам и семьям тех, кто до сих пор находится в плену.

Теперь семьи пленных смогут пользоваться заработной платой, окладом по воинскому званию, надбавками за выслугу лет и другими видами выплат для военнослужащих. Речь также идет о дополнительном вознаграждении, размер которого колеблется от 30 тыс. до 100 тыс. грн.

В Министерстве отмечают, что ежегодную государственную помощь выплатят семьям военнопленных, гражданских заложников и политзаключенных. Размер помощи — 100 тыс. грн за каждый год пребывания в плену. Такую же сумму выплатят вернувшимся из российского плена гражданам.

"Средства на банковские счета указанных лиц будет перечислять Минреинтеграции", — сообщили в ведомстве.

Больше о выплатах

Напомним, украинским военным, несущим службу, выплачивается ежемесячное денежное довольствие. Законодательством предусмотрено, что в случае увольнения бойцов для некоторых из них предусмотрено пожизненное финансовое содержание и социальный пакет.

Также мы писали, что украинские военные получают основные выплаты и дополнительные вознаграждения от 30 тыс. грн до 100 тыс  грн, что зависит от разных факторов. Стало известно, какие доплаты ждут защитников осенью 2023 года.

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