Грошова допомога за полонених — хто з українців отримав право

Гроші у руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Державну допомогу, призначену для рідних українських полонених, отримають більше громадян. Категорії осіб, які мають право на такі виплати, розширили.

Про це пише видання Progroshi.

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Хто ще отримає виплати

Це прописано у відповідному законі 3379-IX. Згідно з ним, на державну підтримку можуть розраховувати також родини працівників Держаної служби та надзвичайних ситуацій та Національної поліції. Йдеться про надання сімʼям виплат полонених поліцейських і службовців соцзахисту, які зникли безвісти чи потрапили в полон.

За даними Мінреінтеграції, уряд виділив 180,7 мільйона гривень з резервного фонду державного бюджету на матеріальну допомогу звільненим із полону особам та родинам тих, хто досі перебуває в полоні.

Тепер сім'ї полонених зможуть користуватися заробітною платою, окладом за військовим званням, надбавками за вислугу років та іншими видами виплат для військовослужбовців. Йдеться також про додаткову винагороду, розмір якої коливається від 30 тис. до 100 тис. грн.

У Міністерстві зазначають, що щорічну державну допомогу виплатять родинам військовополонених, цивільних заручників і політвʼязнів. Розмір допомоги — 100 тис. грн за кожен рік перебування в полоні. Таку ж суму виплатять тим громадянам, які повернулися з російського полону.

"Кошти на банківські рахунки зазначених осіб перераховуватиме Мінреінтеграції", — повідомили у відомстві.

Більше про виплати

Нагадаємо, українським військовим, котрі несуть службу, виплачується щомісячне грошове забезпечення. Законодавством передбачено, що в разі звільнення бійців для деяких з них передбачене довічне фінансове утримання та соціальний пакет.

Також ми писали, що українські військові отримують основні виплати та додаткові винагороди від 30 тис .до 100 тис. гривень, що залежить від різних факторів. Стало відомо, які доплати чекають на захисників восени 2023 року.