Деньги для украинцев — как получить помощь от Cash for Refugees

Денежные купюры. Фото: УНИАН

Некоторые украинские граждане могут получить денежную помощь от благотворительной организации Cash for Refugees. Если соответствовать требованиям, то можно рассчитывать как минимум на 4,41 тыс. гривен.

Об этом идет речь на портале Zayava.

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Кто может получить помощь от Cash for Refugees

В настоящее время благотворительная организация Cash for Refugees реализует поддержку граждан, пострадавших от войны в Киевской области. А именно — украинских семей Бучанского района. На единовременную денежную помощь могут рассчитывать вдовы и вдовцы из таких объединенных территориальных громад:

Ирпень;

Буча;

Гостомель;

Бородянка;

Немешаево;

Дмитровка;

Макаров.

Размер денежной помощи составляет 4,41 тыс. гривен, однако для некоторых семей со сложными жизненными обстоятельствами при предоставлении соответствующего документального обоснования, организация может повысить размер выплаты.

Необходимо отвечать сразу трем критериям:

есть статус вдовы или вдовца после 24.02.2022;

на воспитании есть дети до 13 лет или пожилые люди старше 65 лет;

зарегистрированы (прописаны) или есть статус внутренне перемещенного лица (ВПЛ) на территории Бучанского района.

Какие документы нужны для оформления выплат

Для того чтобы оформить помощь, необходимо внести личные данные в анкету. Там должны быть указаны:

фамилия и имя;

дата рождения;

адрес проживания;

место регистрации;

контактный номер для связи;

номер и серия паспорта (ID-карты);

фото первой страницы паспорта;

фото документа, где удостоверяется проживание в Бучанском районе Киевской области;

копия идентификационного кода;

копия свидетельства рождения ребенка;

копия свидетельства о браке;

фото-копия свидетельства о смерти супруга.

номер банковской карты или IBAN.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине выплату помощи всем внутренне перемещенным лицам (ВПЛ) автоматически продлят до 1 марта 2024 года (без дополнительного обращения). После этой даты выплаты будут предоставляться только для уязвимых категорий граждан.

Также мы писали, что правительство расширило возможности для назначения денежной помощи малоимущим. В частности, на нее смогут претендовать некоторые беженцы, которые вернутся из-за границы.