Гроші для українців — як отримати допомогу від Cash for Refugees

Грошові купюри. Фото: УНІАН

Деякі українські громадяни можуть отримати грошову допомогу від благодійної організації Cash for Refugees. Якщо відповідати вимогам, то можна розраховувати щонайменше на 4,41 тис. гривень.

Про це йдеться на порталі Zayava.

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Хто може отримати допомогу від Cash for Refugees

Як зазначається на сайті, зараз благодійна організація Cash for Refugees реалізовує підтримку громадян, які постраждали від війни у Київській області. А саме — для українських родин Бучанського району. На одноразову грошову допомогу можуть розраховувати вдови та вдівці з таких об'єднаних територіальних громадах:

Ірпінь;

Буча;

Гостомель;

Бородянка;

Немішаєве;

Дмитрівка;

Макарів.

Розмір грошової допомоги становить 4,41 тис. гривень, однак для деяких родин зі складними життєвими обставинами за умови надання відповідного документального обґрунтування, організація може підвищити розмір виплати.

Необхідно відповідати одразу трьом критеріям:

є статус вдови чи вдівця після 24.02.2022 року;

на вихованні є діти до 13 років чи літні люди, старші за 65 років;

зареєстровані (прописані) чи є статус внутрішньо переміщеної особи (ВПО) на території Бучанського району.

Які документи потрібні для оформлення виплат

Для того, щоб оформити допомогу, необхідно внести особисті дані в анкету. Там мають бути зазначені:

прізвище та ім'я;

дата народження;

адреса проживання;

місце реєстрації;

контактний номер для зв’язку;

номер і серія паспорта (ID-картки);

фото першої сторінки паспорта;

фото документа, де засвідчується проживання в Бучанському районі на Київщині;

копія ідентифікаційного коду;

копія свідоцтва про народження дитини;

копія свідоцтва про шлюб;

фото-копія свідоцтва про смерть чоловіка/дружини.

номер банківської картки чи IBAN.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні виплату допомоги всім внутрішньо переміщеним особам (ВПО) автоматично продовжать до 1 березня 2024 року (без додаткового звернення). Після цієї дати виплати надаватимуть лише для вразливих категорій громадян.

Також ми писали, що уряд розширив можливості для призначення грошової допомоги малозабезпеченим. Зокрема, на неї зможуть претендувати деякі біженці, які повернуться з-за кордону.