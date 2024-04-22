Помощь студентам-переселенцам — кому продлили выплаты ВПЛ

Денежные купюры. Фото: РБК-Украина

Весной требования к начислению выплат для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) ужесточились, в связи с чем многие граждане потеряли помощь. Известно, кому из студентов продлили право на выплаты.

Об этом рассказали специалисты "Юридического советчика для ВПЛ".

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Право на выплаты ВПЛ для студентов

В Украине вопрос продления выплат студентам регулирует постановление правительства №331 от 22 марта 2024 года. По словам юристов, после изменений право на продление выплаты пособия на проживание ВПЛ имеют студенты лично на себя и в составе семьи своих родителей.

Так, граждане до 23 лет, получающие образование в учреждениях профессионального/профессионально-технического, профессионального высшего/высшего образования имеют право на продление выплат в составе своей семьи, если в семье есть:

неработающие трудоспособные лица, которые на дату обращения за помощью зарегистрировались в центре занятости как безработные или как ищущие работу, в частности для получения ваучеров на обучение, однако еще не нашли места работы;

трудоспособные граждане, работающие, осуществляющие предпринимательскую деятельность/независимую профессиональную деятельность, в частности, которые в течение предыдущих шести месяцев получения помощи трудоустроились, зарегистрировались как физлицо-предприниматель и начали такую деятельность или получили помощь на получение экономической самостоятельности/микрогрант/грант на создание или развитие бизнеса /ваучер для обучения;

украинцы, потерявшие трудоспособность (в качестве примера, достигли пенсионного возраста).

В таких случаях за продлением выплат ВПЛ должен обращаться уполномоченный член семьи.

Также предусмотрено право продления выплат студентам лично на себя. Речь идет о гражданах до 23 лет, которые получают образование по дневной или дуальной форме обучения в учреждениях профессионального/профессионально-технического/профессионального высшего, высшего образования после достижения ими восемнадцатилетия и не имеют собственных семей. В таком случае могут обращаться за назначением выплат, если имеют фактическое местожительство/нахождение иное, чем у уполномоченного лица.

Условия предоставления помощи студентам

В обоих случаях принимают во внимание:

период перемещения/повторного перемещения с территорий боевых действий или оккупации в соответствии с Перечнем Минреинтеграции должен быть с 1 января 2022 года;

общий доход семьи не должен превышать 9,44 тыс. гривен на одного члена семьи за последние три месяца перед датой подачи заявки;

соответствие "общим имущественным требованиям" по покупке транспорта, жилья, валюты и депозитов.

Также заявитель не может находиться на оккупированной территории Украины.

Размер помощи до сих пор остается неизменным:

для лиц с инвалидностью и детей — 3 тыс. гривен;

для других лиц — 2 тыс. гривен.

Что еще стоит знать

Напомним, весной 2024 года правительство Украины и Международный валютный фонд обновили Меморандум о сотрудничестве, утвердив новые требования в тексте документа. Согласно им, власти должны оптимизировать социальные расходы и воздержаться от повышения соцстандартов в последующие годы.

Напомним, в Украине выплаты от ООН для пенсионеров продлили еще на три месяца для девяти регионов. Речь идет о гражданах, проживающих на территориях активных или возможных боевых действий.