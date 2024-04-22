Допомога студентам-переселенцям — кому продовжили виплати ВПО

Грошові купюри. Фото: РБК-Україна

Навесні вимоги до нарахування виплат для внутрішньо переміщених осіб (ВПО) посилили, у зв'язку з чим багато громадян втратили допомогу. Відомо, кому зі студентів продовжили право на виплати.

Про це розповіли фахівці "Юридичного порадника для ВПО".

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Право на виплати ВПО для студентів

В Україні питання продовження виплат студентам регулює постанова уряду №331 від 22 березня 2024 року. За словами юристів, після змін право на продовження виплати допомоги на проживання ВПО мають студенти особисто на себе та у складі родини своїх батьків.

Так, громадяни до 23 років, які здобувають освіту у закладах професійної/професійно-технічної, фахової передвищої/вищої освіти, мають право на продовження здійснення виплат у складі своєї родини, якщо в сім'ї є:

непрацюючі працездатні особи, які на дату звернення за допомогою зареєструвалися в центрі зайнятості як безробітні або як такі, що шукать роботу, зокрема для отримання ваучерів на навчання, однак ще не знайшли місце праці;

працездатні громадяни, які працюють, здійснюють підприємницьку діяльність/незалежну професійну діяльність, зокрема, які упродовж попередніх шести місяців отримання допомоги працевлаштувалися, зареєструвалися як фізособа-підприємець та розпочали таку діяльність чи отримали допомогу на отримання економічної самостійності/мікрогрант/грант на створення чи розвиток бізнесу/ваучер на навчання;

українці, які втратили працездатність (як приклад, досягнули пенсійного віку).

У таких випадках за продовженням виплат ВПО має звертатися уповноважений член родини.

Також передбачене право продовження виплат студентам особисто на себе. Йдеться про громадян до 23 років, які здобувають освіту за денною чи дуальною формою навчання в закладах професійної/професійно-технічної/фахової передвищої, вищої освіти після досягнення ними вісімнадцятиріччя і не мають власних родин. У такому випадку можуть звертатися за призначенням виплат, якщо мають фактичне місце проживання/перебування інше, ніж в уповноваженої особи.

Умови надання допомоги студентам

В обох випадках беруть до уваги:

період переміщення/повторного переміщення з територій бойових дій чи окупації, відповідно до Переліку Мінреінтеграції має бути з 1 січня 2022 року;

загальний дохід родини не має перевищувати 9,44 тис. гривень на одного члена сім'ї за останні три місяці перед датою подачі заявки;

відповідність "загальним майновим вимогам" щодо купівлі транспорту, житла, валюти та депозитів.

Також заявник не може перебувати на окупованій території України.

Розмір допомоги досі залишається незмінним:

для осіб з інвалідністю та дітей — 3 тис. гривень;

для інших осіб — 2 тис. гривень.

Що ще варто знати

Нагадаємо, навесні 2024 року уряд України та Міжнародний валютний фонд (МВФ) оновили Меморандум про співпрацю, затвердивши нові вимоги в тексті документа. Відповідно до них, влада повинна оптимізувати соціальні витрати та утриматися від підвищення соцстандартів у наступні роки.

Нагадаємо, в Україні виплати від ООН для пенсіонерів продовжили ще на три місяці для дев'яти регіонів. Йдеться про громадян, які проживають на територіях активних чи можливих бойових дій.