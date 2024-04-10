Услуги для ВПЛ в Дії — помощь можно оформить на всю семью

Приложение "Дія". Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В приложении "Дія" снова начала работать услуга "Помощь для ВПЛ". Министерство цифровой трансформации и министерство социальной политики Украины усовершенствовали сервис, поэтому теперь в "Дії" можно оформить справку и выплаты ВПЛ на всю семью.

Об этом сообщает прессслужба Минсоцполитики.

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В ведомстве напомнили, что раньше в "Дії" можно было оформить справку переселенца и выплаты только на себя и ребенка. Теперь можно подать одно заявление за всю семью, а также оформить выплаты для детей, родившихся уже после перемещения.

"Обновление функционала Дія в части сервисов для ВПЛ существенно ускорит и облегчит процесс оформления помощи для внутренне перемещенных лиц. Не все имеют возможность приехать для этого в ЦНАП или управление соцзащиты, особенно если речь идет о всей семье. Теперь сервис позволяет подать заявку на выплату от одного из членов семьи", — сказала министр социальной политики Оксана Жолнович.

Как подать заявление на выплаты в "Дії"

Чтобы получить денежную помощь или справку ВПЛ, нужно:

Обновить приложение "Дія". Зайти в "Сервисы" — "Получить справку ВПЛ". Указать адрес фактического местожительства и подтвердить геолокацию. Указать данные членов семьи. Выбрать карту єПідтримка, для получения выплат. Указать, какая помощь необходима (потребность в медицинском обслуживании, образовании или гуманитарной помощи), и оставить контактные данные.

Справка ВПЛ появится в приложении рядом с другими цифровыми документами, а средства будут поступать на указанную банковскую карту за всех членов семьи.

Подробную видеоинструкцию опубликовал министр цифровой трансформации Михаил Федоров в своем Telegram-канале.

Важно заметить, что люди, выехавшие за границу или находящиеся на ТОТ, не могут получить справку ВПЛ и денежную помощь. Этот сервис доступен только для граждан, не имеющих справки внутренне перемещенного лица.

Что еще нужно знать

Напомним, в приложении "Дія" появился новый сервис, благодаря которому можно подать заявление в международный Реестр убытков. В настоящее время принимают заявления только об уничтоженной или поврежденной недвижимости.

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