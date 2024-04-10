Послуги для ВПО у Дії — допомогу можна оформити на всю родину

Застосунок "Дія". Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У застосунку "Дія" знову почала працювати послуга "Допомога для ВПО". Міністерство цифрової трансформації та міністерство соціальної політики України вдосконалили сервіс, тому відтепер у "Дії" можна оформити довідку та виплати ВПО на всю сім’ю.

Про це повідомляє пресслужба Мінсоцполітики.

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У відомстві нагадали, що раніше у "Дії" можна було оформити довідку переселенця та виплати лише на себе і дитину. Відтепер можна подати одну заяву за всю сім’ю, а також оформити виплати для дітей, які народились вже після переміщення.

"Оновлення функціоналу ''Дії'' в частині сервісів для ВПО суттєво прискорить та полегшить процес оформлення допомоги для внутрішньо переміщених осіб. Не всі мають можливість приїхати для цього в ЦНАП чи управління соцзахисту, особливо якщо йдеться про всю родину. Тепер сервіс дозволяє подати заявку на виплату від одного з членів родини", — сказала міністерка соціальної політики Оксана Жолнович.

Як подати заяву на виплати у "Дії"

Щоб отримати грошову допомогу або довідку ВПО, потрібно:

Оновити застосунок "Дія". Зайти в "Сервіси" — "Отримати довідку ВПО". Вказати адресу фактичного місця проживання та підтвердити геолокацію. Вказати дані членів сім’ї. Обрати картку єПідтримка, для отримання виплат. Вказати, яка допомога необхідна (потреба в медичному обслуговуванні, освіті або ж гуманітарній допомозі), та залишити контактні дані.

Довідка ВПО зʼявиться у застосунку поряд з іншими цифровими документами, а кошти надходитимуть на вказану банківську картку за всіх членів сім’ї.

Детальну відеоінструкцію опублікував міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у своєму Telegram-каналі.

Важливо зауважити, що люди, які виїхали за кордон або перебувають на ТОТ, не можуть отримати довідку ВПО і грошову допомогу. Цей сервіс доступний лише для громадян, які ще не мають довідки внутрішньо переміщеної особи.

Що ще треба знати

Нагадаємо, у додатку "Дія" з'явився новий сервіс, завдяки якому можна подати заяву до міжнародного Реєстру збитків. Наразі приймають заяви лише про знищену або пошкоджену нерухомість.

Ми також писали, як переоформити автомобіль за допомогою "Дії". Перереєструвати авто у такий спосіб стало можливим з січня 2024 року. Однак досі не всі громадяни розуміють, як це зробити.