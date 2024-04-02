Реєстр збитків від російської агресії — як подати заяву про відшкодування у Дії

Наслідки ракетного обстрілу у Києві. Фото: Новини.LIVE

У додатку "Дія" з'явився новий сервіс, завдяки якому можна подати заяву до міжнародного Реєстру збитків. Наразі приймають заяви лише про знищену або пошкоджену нерухомість.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

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"Запускаємо новий важливий сервіс. Дані з міжнародного Реєстру будуть основою для майбутніх репарацій. Дія стає важливою частиною передавання й відображення масштабів збитків від російської агресії", — заявив він.

Щоб скористатися сервісом, треба оновити "Дію". На першому етапі через застосунок можна подати заяви лише про знищену або пошкоджену нерухомість:

приватний будинок;

квартира;

дачний будинок;

садовий будинок;

інше житлове приміщення.

Для подання заяви треба бути власником майна,а також мати Акт про обстеження від місцевої влади.

Реєстр збитків для України

У Гаазі 2 квітня 2024 року розпочав роботу Реєстр збитків для України (RD4U). Про це йдеться на офіційному порталі RD4U. На першому етапі розпочинається приймання заяв лише в одній категорії – пошкодження або знищення житлової нерухомості.

Претензії щодо відшкодування Інших категорій збитків почнуть приймати упродовж року. Заяви прийматимуть не лише від фізичних осіб, що постраждали від війни, а й від бізнесу та держави Україна. Невдовзі планується відкрити приймання заяв про пошкодження або руйнування об'єктів критичної інфраструктури України, а також претензій від осіб, що найбільше постраждали від російської агресії.

Реєстр прийматиме заяви щодо більш ніж 40 категорій шкоди, зокрема:

втрата життя;

тілесні ушкодження;

тортури;

сексуальне насильство;

примусова депортація;

втрата майна;

економічні збитки;

шкода, завдана історичній та культурній спадщині та навколишньому середовищу.

"Реєстр збитків — це перший крок на шляху впровадження механізму компенсації, і я захоплююся готовністю наших міжнародних партнерів – Ради Європи та всіх учасників та асоційованих членів Реєстру – піти на такий крок", — заявила заступниця керівника Офісу Президента України та представник України у Конференції учасників RD4U Ірина Мудра.

Виконавчий директор Реєстру збитків Маркіян Ключковський зазначив, що відтепер Реєстр збитків для України дозволить показати світові масштаби збитків, завданих Україні, і забезпечить справедливе їх відшкодування кожному, хто постраждав від війни.

"Дуже важливо визнати, що шлях до відшкодування збитків не буде швидким. Терміни його реалізації вимірюються роками, а не місяцями. Але будь-яка подорож починається з одного першого кроку. Відсьогодні, подавши претензію, люди в Україні нарешті зможуть зробити свій перший крок", — додав він.

Що ще треба знати

Нагадаємо, станом на кінець березня 2024 року українські суди винесли 397 рішень про відшкодування збитків громадянам через військову агресію Росії з початку повномасштабної війни. Кількість подібних справ активно зростає.

Ми також писали про те, як отримати відшкодування, якщо ваш автомобіль постраждав від обстрілів. Якщо правильно підготуватися, то отримати кошти на відновлення та ремонт автомобіля можливо.