Помощь ВПЛ — какие изменения ждут переселенцев с 1 февраля

Украинские переселенцы. Фото: ZN.ua

В Украине с 1 февраля 2024 года автоматически продлили все выплаты для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) еще на один месяц. Однако с 1 марта деньги будут получать только наиболее уязвимые категории граждан.

О том, что именно изменится для ВПЛ, рассказали представители Министерства социальной политики.

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Продление выплат для переселенцев с 1 февраля

Речь идет о выплатах для внутренне перемещенных лиц в размере:

для лиц с инвалидностью и детей — 3 тыс. гривен;

для других лиц — 2 тыс. гривен

Согласно решению Кабинета министров о продлении всех выплат для внутренних переселенцев в месяц, с 1 марта выплаты автоматически пролонгируют еще на шесть месяцев только для категорий ВПЛ, не имеющих возможности работать. В частности, решение распространяется на:

людей пожилого возраста, у которых по состоянию на начало года размер пенсии не больше четырех прожиточных минимумов для лиц, потерявших трудоспособность, то есть 9,4 тыс. грн;

граждан с инвалидностью первой или второй группы, несовершеннолетних детей с инвалидностью, тяжелобольных детей;

детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, лиц из их числа в возрасте до 23 лет, родителей-воспитателей/приемных родителей.

Кому еще переназначат помощь

Однако значительная часть ВПЛ также сможет получить продление выплат еще на шесть месяцев, после подачи нового заявления на выплату пособия.

Обратиться за переназначением помощи для ВПЛ с 1 марта смогут некоторые семьи уже начиная с 1 февраля 2024 года. Тем, кто будет отвечать критериям правительственного постановления и обратятся с новым заявлением в феврале — помощь назначат и будут выплачивать, начиная с 1 марта.

Кроме того:

Право на пролонгацию помощи имеют семьи ВПЛ с детьми до 14 лет, проживающие в зоне активных или возможных боевых действий, семьи с детьми до 14 лет, проживающие в условно безопасных регионах страны, однако в этих населенных пунктах нет возможности отдать ребенка в детсад, а обучение в школе — дистанционное.

Также помощь продлят семьям, где один из членов семьи ухаживает за:

лицом с инвалидностью первой группы;

ребенком с инвалидностью в возрасте до 18-ти лет;

тяжело больным ребенком.

Помощь пролонгируют малолетним детям, прибывшим без сопровождения родителей, и беременным женщинам (с 30-й недели беременности).

Как отметили в правительстве, принятые изменения должны способствовать стимулированию внутренне перемещенных лиц трудоспособного возраста к трудоустройству.

Что еще стоит знать

Напомним, в 2024 году украинские беженцы в Германии получат увеличенные ежемесячные выплаты.

Также сообщалось, что в Украине выплату пособия всем внутренне перемещенным лицам (ВПЛ) автоматически продлят до 1 марта 2024 года (без дополнительного обращения). После этой даты выплаты будут предоставляться только для уязвимых категорий граждан.