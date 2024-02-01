Допомога ВПО — які зміни чекають переселенців з 1 лютого

Українські переселенці. Фото: ZN.ua

В Україні з 1 лютого 2024 року автоматично продовжили всі виплати для внутрішньо переміщених осіб (ВПО) ще на один місяць. Проте з 1 березня гроші отримуватимуть тільки найвразливіші категорії громадян.

Про те, що саме зміниться для ВПО, розповіли представники Міністерства соціальної політики.

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Продовження виплат для переселенців з 1 лютого

Йдеться про виплати для внутрішньо переміщених осіб у розмірі:

для осіб з інвалідністю та дітей — 3 тис. гривень;

для інших осіб — 2 тис. гривень

Згідно з рішенням Кабінету міністрів про продовження всіх виплат для внутрішніх переселенців на місяць, з 1 березня допомогу автоматично пролонгують ще на шість місяців для категорій ВПО, які не мають змоги працювати. Зокрема, рішення поширюється на:

людей літнього віку, у яких станом на початок року розмір пенсії не більший за чотири прожиткових мінімуми для осіб, що втратили працездатність, тобто 9,4 тис. грн;

громадян з інвалідністю першої чи другої групи, неповнолітніх дітей з інвалідністю, тяжкохворих дітей;

дітей-сиріт та дітей, яких позбавлено батьківського піклування, осіб з їх числа віком до 23 років,батьків-вихователів/прийомних батьків.

Кому ще перепризначать допомогу

Проте значна частина ВПО також зможе отримати продовження виплат ще на шість місяців, після подання нової заяви на виплату допомоги.

Звернутись за перепризначенням допомоги для ВПО з 1 березня зможуть деякі родини вже, починаючи з 1 лютого 2024 року. Тим, хто відповідатиме критеріям урядової постанови, і звернуться з новою заявою у лютому — допомогу призначать і виплачуватимуть, починаючи з 1 березня.

Крім того:

Право на пролонгування допомоги мають родини ВПО з дітьми до 14-ти років, котрі проживають в зоні активних чи можливих бойових дій, родини з дітьми до 14-ти років, які проживають в умовно безпечних регіонах країни, проте в цих населених пунктах нема можливості віддати дитину у дит садок, а навчання в школі — дистанційне.

Також допомогу продовжать родинам, де один з членів сім'ї доглядає за:

особою з інвалідністю першої групи;

дитиною з інвалідністю віком до 18-ти років;

тяжко хворою дитиною.

Допомогу пролонгують малолітнім дітям, які прибули без супроводу батьків, та вагітним жінкам (з 30-го тижня вагітності).

Як зауважили в уряді, ухвалені зміни мають сприяти стимулюванню внутрішньо переміщених осіб працездатного віку до працевлаштування.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у 2024 році українські біженці у Німеччині будуть отримувати збільшені щомісячні виплати.

Також повідомлялося, що в Україні виплату допомоги всім внутрішньо переміщеним особам (ВПО) автоматично продовжать до 1 березня 2024 року (без додаткового звернення). Після цієї дати виплати надаватимуть лише для вразливих категорій громадян.