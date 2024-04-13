Оформление выплат за личные заслуги – как подать заявку онлайн и какие документы нужны

Президент Украины Владимир Зеленский награждает военнослужащего на мероприятии по случаю второй годовщины освободжения Киевской области. Фото: president.gov.ua

Подать заявление на назначение денежной выплаты за особые заслуги перед Родиной можно онлайн. Такая услуга доступна на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления ПФУ в Донецкой области.

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Кто имеет право на ежемесячную денежную выплату за заслуги перед Родиной

Установление ежемесячной денежной выплаты предусмотрено:

лицам, принимавшим непосредственное участие в защите суверенитета и территориальной целостности Украины и которым/начиная с 2014 года:

присвоено звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" в размере трех минимальных заработных плат, установленных на 1 января календарного года (в расчете на месяц);

награжден орденом Богдана Хмельницкого трех степеней в размере двух минимальных заработных плат, установленных на 1 января календарного года (из расчета на месяц);

награжден орденом "За мужество" трех степеней в размере минимальной заработной платы, установленной на 1 января календарного года (из расчета на месяц);

награжден орденом княгини Ольги трех степеней в размере минимальной заработной платы, установленной на 1 января календарного года (в расчете на месяц).

членам семей погибших (умерших) граждан из числа указанных выше лиц в размере минимальной заработной платы, установленной на 1 января календарного года.

Источник: facebook.com/dn.pfy

Какие документы необходимы для уведомления о выплатах за особые заслуги

Список документов для лиц, имеющих заслуги перед Родиной:

паспорт заявителя или законного представителя недееспособного лица, малолетнего или несовершеннолетнего лица;

справка о присвоении идентификационного номера или отметка в паспорте гражданина Украины об отказе от принятия регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика по религиозным убеждениям;

документ, подтверждающий сведения (информацию) о месте жительства;

документ о присвоении звания Герой Украины или награждение орденами;

удостоверение ветерана войны (согласно приложению 2 постановления КМУ от 12.05.1994 № 302);

документ, подтверждающий непосредственное участие лица в защите суверенитета и территориальной целостности Украины (справка об участии в АТО/ООС или в мероприятиях, необходимых для обеспечения обороны Украины).

Пакет документов для членов семей погибших (умерших) граждан из лиц, имеющих заслуги перед Родиной:

паспорт гражданина Украины или свидетельство о рождении (для ребенка младше 14 лет);

справка о присвоении идентификационного номера или отметка в паспорте гражданина Украины об отказе от принятия регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика по религиозным убеждениям;

документ, подтверждающий сведения (информацию) о месте жительства;

свидетельство о браке (жене/супруге);

справка об обучении по дневной форме обучения (для детей от 18 до 23 лет обучающихся);

справка МСЭК (для детей, ставших лицами с инвалидностью до достижения 18-летнего возраста);

свидетельство о смерти лица, имевшего особые заслуги перед Родиной;

свидетельство о смерти другого родителя (для детей-сирот после 18 лет).

Как подать заявление на выплаты за особые заслуги онлайн

Подать заявление на назначение ежемесячной выплаты можно через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда.

Сначала войдите в личный кабинет на веб-портале с помощью КЭП (квалифицированной электронной подписи). Затем в разделе "Коммуникации по ПФУ" выберите вкладку "Заявление о назначении ежемесячной денежной выплаты некоторым категориям граждан".

Заполните необходимые атрибуты заявления, выберите способ выплаты и загрузите заранее отсканированные документы:

паспорт заявителя;

идентификационный номер;

другие необходимые документы.

При загрузке сканированных копий документов учитывайте требования к их изготовлению:

размер каждого файла не должен превышать 1 Мб;

формат файла: JPG, JPEG, PDF;

документы, содержащие более одной страницы, необходимо прикреплять как один файл;

скан-копии производятся из оригиналов документов;

скан-копия должна быть цветной, четкой и читабельной;

названия файлов должны соответствовать виду отсканированного документа.

Проверьте внесенные данные, сформируйте заявление, подпишите его с помощью КЭП и нажмите Отправить в ПФУ.

Состояние обработки заявления на назначение ежемесячной денежной выплаты можно просмотреть в личном кабинете в разделе "Мои обращения".

Что еще нужно знать

Напомним, Кабинет министров Украины 12 апреля принял постановление Верховной Рады о дополнительном финансовом обеспечении для военных, находящихся непосредственно на передовой. Так, бойцы будут получать дополнительные 70 тысяч гривен.

Мы также писали, что в Пенсионном фонде Украины (ПФУ) рассказали, что украинские бывшие военнослужащие имеют право на возрастные доплаты к пенсиям. Такие надбавки для украинцев назначают независимо от того, по каким законам вышли на заслуженный отдых.