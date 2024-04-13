Оформление выплат за личные заслуги – как подать заявку онлайн и какие документы нужны

Выплаты за особые заслуги в Украине можно оформить онлайн — какие документы нужны
Подать заявление на назначение денежной выплаты за особые заслуги перед Родиной можно онлайн. Такая услуга доступна на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины (ПФУ).
Об этом сообщает пресс-служба Главного управления ПФУ в Донецкой области.
Кто имеет право на ежемесячную денежную выплату за заслуги перед Родиной
Установление ежемесячной денежной выплаты предусмотрено:
- лицам, принимавшим непосредственное участие в защите суверенитета и территориальной целостности Украины и которым/начиная с 2014 года:
- присвоено звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" в размере трех минимальных заработных плат, установленных на 1 января календарного года (в расчете на месяц);
- награжден орденом Богдана Хмельницкого трех степеней в размере двух минимальных заработных плат, установленных на 1 января календарного года (из расчета на месяц);
- награжден орденом "За мужество" трех степеней в размере минимальной заработной платы, установленной на 1 января календарного года (из расчета на месяц);
- награжден орденом княгини Ольги трех степеней в размере минимальной заработной платы, установленной на 1 января календарного года (в расчете на месяц).
- членам семей погибших (умерших) граждан из числа указанных выше лиц в размере минимальной заработной платы, установленной на 1 января календарного года.
Какие документы необходимы для уведомления о выплатах за особые заслуги
Список документов для лиц, имеющих заслуги перед Родиной:
- паспорт заявителя или законного представителя недееспособного лица, малолетнего или несовершеннолетнего лица;
- справка о присвоении идентификационного номера или отметка в паспорте гражданина Украины об отказе от принятия регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика по религиозным убеждениям;
- документ, подтверждающий сведения (информацию) о месте жительства;
- документ о присвоении звания Герой Украины или награждение орденами;
- удостоверение ветерана войны (согласно приложению 2 постановления КМУ от 12.05.1994 № 302);
- документ, подтверждающий непосредственное участие лица в защите суверенитета и территориальной целостности Украины (справка об участии в АТО/ООС или в мероприятиях, необходимых для обеспечения обороны Украины).
Пакет документов для членов семей погибших (умерших) граждан из лиц, имеющих заслуги перед Родиной:
- паспорт гражданина Украины или свидетельство о рождении (для ребенка младше 14 лет);
- справка о присвоении идентификационного номера или отметка в паспорте гражданина Украины об отказе от принятия регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика по религиозным убеждениям;
- документ, подтверждающий сведения (информацию) о месте жительства;
- свидетельство о браке (жене/супруге);
- справка об обучении по дневной форме обучения (для детей от 18 до 23 лет обучающихся);
- справка МСЭК (для детей, ставших лицами с инвалидностью до достижения 18-летнего возраста);
- свидетельство о смерти лица, имевшего особые заслуги перед Родиной;
- свидетельство о смерти другого родителя (для детей-сирот после 18 лет).
Как подать заявление на выплаты за особые заслуги онлайн
Подать заявление на назначение ежемесячной выплаты можно через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда.
Сначала войдите в личный кабинет на веб-портале с помощью КЭП (квалифицированной электронной подписи). Затем в разделе "Коммуникации по ПФУ" выберите вкладку "Заявление о назначении ежемесячной денежной выплаты некоторым категориям граждан".
Заполните необходимые атрибуты заявления, выберите способ выплаты и загрузите заранее отсканированные документы:
- паспорт заявителя;
- идентификационный номер;
- другие необходимые документы.
При загрузке сканированных копий документов учитывайте требования к их изготовлению:
- размер каждого файла не должен превышать 1 Мб;
- формат файла: JPG, JPEG, PDF;
- документы, содержащие более одной страницы, необходимо прикреплять как один файл;
- скан-копии производятся из оригиналов документов;
- скан-копия должна быть цветной, четкой и читабельной;
- названия файлов должны соответствовать виду отсканированного документа.
Проверьте внесенные данные, сформируйте заявление, подпишите его с помощью КЭП и нажмите Отправить в ПФУ.
Состояние обработки заявления на назначение ежемесячной денежной выплаты можно просмотреть в личном кабинете в разделе "Мои обращения".
Что еще нужно знать
Напомним, Кабинет министров Украины 12 апреля принял постановление Верховной Рады о дополнительном финансовом обеспечении для военных, находящихся непосредственно на передовой. Так, бойцы будут получать дополнительные 70 тысяч гривен.
Мы также писали, что в Пенсионном фонде Украины (ПФУ) рассказали, что украинские бывшие военнослужащие имеют право на возрастные доплаты к пенсиям. Такие надбавки для украинцев назначают независимо от того, по каким законам вышли на заслуженный отдых.
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