Пенсії та надбавки — колишні військові отримають доплати від 300 грн

Грошові купюри. Фото: РБК-Україна

У Пенсійному фонді України (ПФУ) розповіли, що українські колишні військовослужбовці мають право на вікові доплати до пенсій. Такі надбавки для українців призначають, незалежно від того, за якими законами вийшли на заслужений відпочинок.

Про це повідомляє пресцентр фонду.

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Як зазначають у Пенсійному фонді, йдеться про вікові доплати до пенсії тим, кому виповниться 70, 75 та 80 років. Їх призначають автоматично, а розмір надбавок наступний:

для громадян віком від 70 до 74 років — 300 гривень;

для осіб від 75 до 80 років включно — 456 гривень;

для українців від 80 років — 570 грн.

Таким чином, українські військові пенсіонери, починаючи з 70 років, будуть отримувати більше.

У ПФУ зауважили, згідно із законодавством, вікові доплати встановлюють пенсіонерам незалежно від того, який вид пенсії було призначено. Не впливає також на відповідне право тривалість страхового стажу та факт роботи громадян.

При цьому є одна важлива умова, згідно з якою, доплати не призначають літнім пенсіонерам. Загальний розмір пенсії з урахуванням усіх підвищень, індексації та різноманітних надбавок не повинен перевищувати 10,34 тис. грн.

Особливості призначення пенсій для військових

В Україні налічується понад 544 тис. військових пенсіонерів, яким виплачують за законом максимально не більше десяти прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб. Цьогоріч це 23,61 тис. грн на місяць, оскільки він зріс з 2,09 тис. до 2,36 тис. грн.

Військові мають право на пенсії за вислугу років. Їх призначають особам, які звільнились з військової служби після досягнення 45-річного віку, за наявності 25 років стажу, з яких мінімум 12 років і 6 місяців — служба.

Розміри пенсій за вислугу 20 років і більше:

за 20 років — 50% від суми грошового забезпечення;

за кожний рік вислуги більш ніж 20 років — приплюсують 3% від грошового забезпечення;

25 років і більше, з яких не менше 12 років і 6 місяців становить служба — 50%.

Плюс додатково 1% за кожний повний рік стажу більш ніж 25 років.

Максимальний розмір пенсії за вислугу років не може бути більший за 70% від суми грошового забезпечення.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні влітку планового підвищення пенсійних виплат не буде. Однак з червня 2024 частина громадян все ж отримає суми значно вищі.

Раніше повідомлялося, що в ПФУ розповіли, як здійснюють перерахунок пенсій громадян, які продовжують працювати, у 2024 році. Назвали складові та формулу розрахунку.