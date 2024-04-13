Оформлення виплат за особові заслуги — як подати заявку онлайн та які документи потрібні

Президент України Володимир Зеленський нагороджує військовослужбовця на заході з нагоди другої річниці звільнення Київської області. Фото: president.gov.ua

Подати заяву на призначення грошової виплати за особливі заслуги перед Батьківщиною можливо онлайн. Така послуга є на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України (ПФУ).

Про це повідомляє пресслужба Головного управління ПФУ в Донецькій області.

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Хто має право на щомісячну грошову виплату за заслуги перед Батьківщиною

Встановлення щомісячної грошової виплати передбачено:

особам, які брали безпосередню участь у захисті суверенітету та територіальної цілісності України та яким/яких, починаючи з 2014 року:

присвоєно звання Герой України з врученням ордену "Золота Зірка" у розмірі трьох мінімальних заробітних плат, встановлених на 1 січня календарного року (із розрахунку на місяць);

нагороджено орденом Богдана Хмельницького трьох ступенів у розмірі двох мінімальних заробітних плат, встановлених на 1 січня календарного року (із розрахунку на місяць);

нагороджено орденом "За мужність" трьох ступенів у розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня календарного року (із розрахунку на місяць);

нагороджено орденом княгині Ольги трьох ступенів у розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня календарного року (із розрахунку на місяць).

членам сімей загиблих (померлих) громадян, з числа зазначених вище осіб, у розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня календарного року.

Джерело: facebook.com/dn.pfy

Які документи потрібні для офомлення виплат за особливі заслуги

Список документів для осіб, які мають заслуги перед Батьківщиною:

паспорт заявника або законного представника недієздатної особи, малолітньої або неповнолітньої особи;

довідка про присвоєння ідентифікаційного номера або відмітка в паспорті громадянина України про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків через релігійні переконання;

документ, що підтверджує відомості (інформацію) про місце проживання;

документ про присвоєння звання Герой України або нагородження орденами;

посвідчення ветерана війни (згідно з додатком 2 постанови КМУ від 12.05.1994 № 302);

документ, що підтверджує безпосередню участь особи у захисті суверенітету і територіальної цілісності України (довідка про участь в АТО/ООС або у заходах, необхідних для забезпечення оборони України).

Пакет документів для членів сімей загиблих (померлих) громадян з числа осіб, які мають заслуги перед Батьківщиною:

паспорт громадянина України або свідоцтво про народження (для дитини віком до 14 років);

довідка про присвоєння ідентифікаційного номера або відмітка в паспорті громадянина України про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків через релігійні переконання;

документ, що підтверджує відомості (інформацію) про місце проживання;

свідоцтво про шлюб (дружині/чоловікові);

довідка про навчання за денною формою навчання (для дітей віком від 18 до 23 років, які навчаються);

довідка МСЕК (для дітей, які стали особами з інвалідністю до досягнення 18-річного віку);

свідоцтво про смерть особи, яка мала особливі заслуги перед Батьківщиною;

свідоцтво про смерть іншого з батьків (для дітей-сиріт після 18 років).

Як подати заяву на виплати за особливі заслуги онлайн

Подати заяву на призначення щомісячної виплати можна через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду.

Спочатку увійдіть до особистого кабінету на вебпорталі за допомогою КЕП (кваліфікованого електронного підпису). Потім у розділі "Комунікації з ПФУ" оберіть вкладку "Заява про призначення щомісячної грошової виплати деяким категоріям громадян".

Заповніть необхідні атрибути заяви, оберіть спосіб виплати та завантажте заздалегідь відскановані документи:

паспорт заявника;

ідентифікаційний номер;

інші необхідні документи.

При завантаженні сканованих копій документів враховуйте вимоги до їх виготовлення:

розмір кожного файлу не повинен перевищувати 1 Мб;

формат файлу: JPG, JPEG, PDF;

документи, які містять більше однієї сторінки, необхідно прикріпляти як один файл;

скан-копії виготовляються з оригіналів документів;

скан-копія повинна бути кольорова, чітка та читабельна;

назви файлів мають відповідати виду відсканованого документа.

Перевірте внесені дані, сформуйте заяву, підпишіть її за допомогою КЕП та натисніть Відправити до ПФУ.

Стан опрацювання заяви на призначення щомісячної грошової виплати можна переглянути в особистому кабінеті у розділі "Мої звернення".

Що ще треба знати

Нагадаємо, Кабінет міністрів України 12 квітня ухвалив постанову Верховної Ради про додаткове фінансове забезпечення для військових, які знаходяться безпосередньо на передовій. Так, бійці отримуватимуть додаткових 70 тисяч гривень.

Ми також писали, що у Пенсійному фонді України (ПФУ) розповіли, що українські колишні військовослужбовці мають право на вікові доплати до пенсій. Такі надбавки для українців призначають, незалежно від того, за якими законами вийшли на заслужений відпочинок.