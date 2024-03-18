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Выручка предприятий в 2023 году — какие сферы в лидерах

18 марта 2024 11:04
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова
Выручка бизнеса в 2023 году — в каких сферах самая лучшая ситуация
Бизнесмен подсчитывает деньги. Фото: Unsplush
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова

Аналитики назвали самые успешные сферы по выручке на основе десяти самых эффективных компаний в 2023 году. В рейтинг не попали коммунальные и государственные предприятия.

Об этом сообщает сервис мониторинга регистрационных данных украинских компаний Opendatabot.

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Самые эффективные компании в 2023 году

Как отмечают аналитики, опубликованный Индекс отражает взгляд на компании с точки зрения актуальных госреестров.

Составили Индекс лучших предприятий Украины на основе оборотов бизнесов с безупречной деловой репутацией.

Показатели по "весу" и доле сферы и региона рассчитали на базе топа компаний и их оборота. Такой подход позволил оценить влияние того или иного региона на экономику страны, финансовую емкость сфер и положение крупнейших игроков в каждой отрасли.

Наилучшие дела зафиксированы в сфере энергетики — 745,9 миллиарда гривен, дальше идет оптовая торговля — 535,5 миллиарда гривен, на третьем месте идет розничная торговля — 457,3 миллиарда гривен.

 

компании выручка
Источник: Опендатабот

Учли финансовые показатели (финотчетность за 2023) и деловую репутацию бизнесов. В частности, из перечня изъяли подсанкционные компании или бизнесы, имеющие собственников из РФ. Также в Индексе обозначены компании, связанные с публичными лицами, депутатами или политиками, обязанными декларировать доходы.

"Построенный на финансовой отчетности и выручке компаний Индекс Опендатабота дает полную картину того, что происходило с украинским бизнесом в 2023 году", — отметили в Опендатаботе.

Относительно выручки по регионам, на основе анализа крупнейших компаний по сферам, лидирует Киевская область, дальше идет Днепропетровская и Львовская области.

 

выручка
Источник: Опендатабот

Что еще стоит знать

Напомним, в начале 2024 года благодаря монетарной политике Национального банка инфляция в стране замедлилась до 4,3%. Однако во втором полугодии ожидается рост потребительских цен.

Также, несмотря на войну, МВФ улучшил прогноз относительно украинской экономики. Речь идет о небольшом экономическом росте в 2023 году на уровне 1,0%.

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