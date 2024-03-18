Выручка бизнеса в 2023 году — в каких сферах самая лучшая ситуация

Выручка предприятий в 2023 году — какие сферы в лидерах
Аналитики назвали самые успешные сферы по выручке на основе десяти самых эффективных компаний в 2023 году. В рейтинг не попали коммунальные и государственные предприятия.
Об этом сообщает сервис мониторинга регистрационных данных украинских компаний Opendatabot.
Самые эффективные компании в 2023 году
Как отмечают аналитики, опубликованный Индекс отражает взгляд на компании с точки зрения актуальных госреестров.
Составили Индекс лучших предприятий Украины на основе оборотов бизнесов с безупречной деловой репутацией.
Показатели по "весу" и доле сферы и региона рассчитали на базе топа компаний и их оборота. Такой подход позволил оценить влияние того или иного региона на экономику страны, финансовую емкость сфер и положение крупнейших игроков в каждой отрасли.
Наилучшие дела зафиксированы в сфере энергетики — 745,9 миллиарда гривен, дальше идет оптовая торговля — 535,5 миллиарда гривен, на третьем месте идет розничная торговля — 457,3 миллиарда гривен.
Учли финансовые показатели (финотчетность за 2023) и деловую репутацию бизнесов. В частности, из перечня изъяли подсанкционные компании или бизнесы, имеющие собственников из РФ. Также в Индексе обозначены компании, связанные с публичными лицами, депутатами или политиками, обязанными декларировать доходы.
"Построенный на финансовой отчетности и выручке компаний Индекс Опендатабота дает полную картину того, что происходило с украинским бизнесом в 2023 году", — отметили в Опендатаботе.
Относительно выручки по регионам, на основе анализа крупнейших компаний по сферам, лидирует Киевская область, дальше идет Днепропетровская и Львовская области.
Что еще стоит знать
Напомним, в начале 2024 года благодаря монетарной политике Национального банка инфляция в стране замедлилась до 4,3%. Однако во втором полугодии ожидается рост потребительских цен.
Также, несмотря на войну, МВФ улучшил прогноз относительно украинской экономики. Речь идет о небольшом экономическом росте в 2023 году на уровне 1,0%.
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