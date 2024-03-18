Виторг бізнесу у 2023 році — в яких сферах найкраща ситуація

Бізнесмен підраховує гроші. Фото: Unsplush

Аналітики назвали найуспішніші сфери за виторгом на основі десяти найефективніших компаній у 2023 році. До рейтингу не потрапили комунальні та державні підприємства.

Про це повідомляє сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній Opendatabot.

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Найефективніші компанії у 2023 році

Як зазначають аналітики, опублікований Індекс відображає погляд на компанії з погляду актуальних держреєстрів.

Склали Індекс найкращих підприємств України на основі обігів бізнесів з бездоганною діловою репутацією.

Показники за "вагою" та часткою сфери та регіону розрахували на базі топу компаній та їхніх обігів. Такий підхід дав змогу оцінити вплив того чи іншого регіону на економіку країни, фінансову ємність сфер та становище найбільших гравців кожної галузі.

Найкращі справи зафіксовано у сфері енергетики — 745,9 мільярда гривень, далі йде оптова торгівля — 535,5 мільярда гривень, на третьому місці йде роздрібна торгівля — 457,3 мільярда гривень.

Джерело: Опендатабот

Врахували фінансові показники (фінзвітність за 2023 рік) та ділову репутацію бізнесів. Зокрема, з переліку вилучили підсанкційні компанії або ж бізнеси, що мають власників з РФ. Також в Індексі позначені компанії, пов’язані з публічними особами, депутатами чи політиками, які зобов’язані декларувати доходи.

"Побудований на фінансової звітності та виторгу компаній Індекс Опендатабота дає повну картину того, що відбувалось з українським бізнесом в 2023 році", — зауважили в Опендатабот.

Щодо виторгу за регіонами, на основі аналізу найбільших компаній за сферами, лідирує Київська область, далі йде Дніпропетровська та Львівська області.

Джерело: Опендатабот

Що ще варто знати

Нагадаємо, на початку 2024 року завдяки монетарній політиці Національного банку інфляція в країні сповільнилася до 4,3%. Однак у другому півріччі очікується зростання споживчих цін.

Також попри війну, МВФ покращив прогноз стосовно української економіки. Йдеться про невелике економічне зростання у 2023 році на рівні 1,0%.