АРМА хотят ликвидировать — что будет с арестованными активами

Активы будут переданы Фонду государственного имущества

Власть может ликвидировать Национальное агентство по розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА). Арестованные активы будут переданы Фонду государственного имущества.

Об этом сообщил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия во время брифинга "Инвестиции во время войны".

Почему хотят закрыть АРМА

Как отметил Арахамия, агентство хотят ликвидировать, потому что его создавали как одно из условий либерализации визового режима с Европейским Союзом, однако оно превратилось в "закрытый межсобойчик, где много арестованных активов, все непрозрачно".

По его словам, арестованные активы могут передать Фонду госимущества с открытым реестром для открытых продаж.

"Хотим передать это ФГИ через "Прозорро.Продажи" открытый реестр, чтобы все это видели и имели доступ к этим объектам", — добавил он.

Деятельность АРМА

За год полномасштабной войны с россией Нацагенция по розыску активов превратилась в холдинг, куда входят банки, заводы, АЗС, недвижимость, автопарк даже с самолетами. В АРМА по решению судов попадают арестованные корпоративные права и имущество компаний, бенефициарами которых являются россияне, белорусы или коллаборанты.

Агентство при оптимальных обстоятельствах в зависимости от решения суда находит для переданных активов новых управляющих или продает их. За время войны провел 141 конкурс на поиск управителей. Тогда как "пристроил" только 21 актив.

Следовательно, значительное количество предприятий, передаваемых в АРМА, простаивает и обесценивается.

Напомним, в Украине были арестованы 170 вагонов с российскими и белорусскими товарами. Общая сумма товара оценивается почти в 100 миллионов гривен.