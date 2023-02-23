АРМА хочуть ліквідувати — що буде з арештованими активами

Активи передадуть Фонду державного майна

Влада може ліквідувати Національну агенцію з розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів (АРМА). Арештовані активи передадуть Фонду державного майна.

Про це повідомив глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія під час брифінгу "Інвестиції під час війни".

Чому хочуть закрити АРМА

Як зазначив Арахамія, агенцію хочуть ліквідувати, тому що її створювали як одну з умов лібералізації візового режиму з Європейським Союзом, проте вона перетворилася на "закритий міжсобойчик, де багато заарештованих активів, усе непрозоро".

За його словами, арештовані активи можуть передати Фонду держмайна з відкритим реєстром для відкритого продажу.

"Хочемо передати це ФДМ, через "Прозорро.Продажі", відкритий реєстр, щоб усі це бачили та мали доступ до цих обʼєктів", — додав він.

Діяльність АРМА

За рік повномасштабної війни з росією Нацагенція з розшуку активів перетворилась на холдинг, куди входять банки, заводи, АЗС, нерухомість, автопарк навіть з літаками. До АРМА за рішенням судів потрапляють арештовані корпоративні права та майно компаній, бенефіціарами яких є росіяни, білоруси або колаборанти.

Агенція за оптимальних обставин у залежності від рішення суду знаходить для переданих активів нових управителів чи продає їх. За час війни провелв 141 конкурс на пошук управителів. Тоді "прилаштувала" тільки 21 актив.

Відтак, значна кількість підприємств, які передані до АРМА, простоюють та знецінюються.