Субсидии в Украине — некоторых автовладельцев могут лишить помощи

Платеж за коммунальные услуги. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине некоторым владельцам транспортных средств могут не назначить или лишить жилищных субсидий. По законодательству, установлены определенные требования к наличию авто.

Об этом говорится в материалах Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

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Как отмечают специалисты ПФУ, соответствующий вопрос регулирует пункт 14 Положения о порядке назначения жилищных субсидий, утвержденного правительственным постановлением № 848 от 21 октября 1995 года.

При назначении или переназначении помощи на оплату коммунальных услуг обращают внимание на возраст и количество транспортных средств.

Согласно постановлению, если на 1 число месяца, из которого назначается жилищная субсидия, кто-либо из состава домохозяйства или член семьи лица из состава домохозяйства имеет в собственности:

транспортное средство, подлежащее регистрации в установленном законодательством порядке, с года выпуска которого прошло менее пяти лет, кроме мопеда и прицепа;

больше одного транспортного средства, подлежащего регистрации в установленном законодательством порядке, с года выпуска которого прошло меньше чем 15 лет, кроме мопедов и прицепов.

В то же время некоторые владельцы авто имеют право на помощь. Так, при назначении субсидии не учитывают:

мотоциклы, стоимость которых на момент обретения права собственности не более четырех размеров минимальной заработной платы, установленной на 1 января года, с которой назначается жилищная субсидия;

самостоятельно собранный транспорт;

транспортное средство, полученное бесплатно или приобретенное на льготных условиях через структурные подразделения по вопросам социальной защиты населения, в частности за счет денежной помощи на приобретение авто;

транспортное средство, приобретенное родителями-воспитателями детских домов семейного типа, приемными родителями в приемных семьях, родителями многодетных семей, семей, где на начало месяца, с которого назначают субсидию, проживает трое и более детей, с учетом тех, над которыми установлена опека или попечительство, а также семей, в состав которых входят лица с инвалидностью с поражениями опорно-двигательного аппарата или лица с инвалидностью первой и второй группы вследствие психического расстройства или ребенок с инвалидностью подгруппы А, или гражданин, имеющий инвалидность с детства первой группы подгруппы А.

Верификация получателей субсидий

По законодательству, субсидию назначают в случае, если общие расходы на коммунальные услуги превышают 15% среднемесячного совокупного дохода семьи. Также получатели субсидии должны периодически проходить верификацию.

После этого специалисты ПФУ проведут проверку на предмет того, действительно ли гражданин имеет право на пособие на оплату коммунальных услуг.

Если проверка обнаружит, что имущество не соответствует критериям, откажут автоматически.

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Напомним, Пенсионный фонд объяснил, имеют ли право на субсидию пенсионеры с безработной дочерью матерью-одиночкой.

Также следует помнить, что одним из самых удобных и легких способов оформить субсидию является приложение "Дія". Таким образом, вам даже не нужно выходить из дома и стоять в очередях.