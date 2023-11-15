Субсидії в Україні — деяких власників авто можуть позбавити допомоги

Платіжки за комунальні послуги. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні деяким власникам транспортних засобів можуть не призначити чи позбавити житлових субсидій. За законодавством, встановлено певні вимоги до наявності авто.

Про це йдеться у матеріалах Пенсійного фонду України (ПФУ).

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Як зазначають фахівці ПФУ, відповідне питання регулює пункт 14 Положення про порядок призначення житлових субсидій, затвердженого урядовою постановою від 21 жовтня 1995 року № 848.

Під час призначення чи перепризначення допомоги на оплату комунальних послуг звертають увагу на вік та кількість транспортних засобів.

Згідно з постановою, якщо на 1 число місяця, з якого призначається житлова субсидія, будь-хто із складу домогосподарства чи член родини особи із складу домогосподарства має у власності:

транспортний засіб, що підлягає реєстрації в установленому законодавством порядку, з року випуску якого минулого менш ніж п'яти років, окрім мопеда та причепа;

більше, ніж один транспортний засіб, що підлягає реєстрації в установленому законодавством порядку, з року випуску якого минулого менше ніж 15 років, окрім мопедів та причепів.

Водночас, деякі власники авто мають право на допомогу. Так, під час призначення субсидії не враховують:

мотоцикли, вартість яких на момент набуття права власності не більше чотирьох розмірів мінімальної заробітної платні, встановленої на 1 січня року, з якого призначається житлова субсидія;

самостійно зібраний транспорт;

транспортний засіб, одержаний безкоштовно чи придбаний на пільгових умовах через структурні підрозділи з питань соцзахисту населення, зокрема, за рахунок грошової допомоги на придбання авто;

транспортний засіб, придбаний батьками-вихователями дитячих будинків сімейного типу, прийомними батьками у прийомних родинах, батьками багатодітних сімей, родин, де на початок місяця, з якого призначають субсидію, проживає троє та більше дітей, з урахуванням тих, над якими встановлено опіку чи піклування, а також родин, до складу яких входять особи з інвалідністю з ураженнями опорно-рухового апарату чи особи з інвалідністю першої та другої групи внаслідок психічного розладу, чи дитина з інвалідністю підгрупи А, або громадянин, що має інвалідність з дитинства першої групи підгрупи А.

Верифікація отримувачів субсидій

За законодавством, субсидію призначають у разі, якщо загальні витрати на комунальні послуги більші за 15% середньомісячного сукупного доходу сім'ї. Також отримувачі субсидії мають періодично проходити верифікацію.

Після цього фахівці ПФУ проведуть перевірку на предмет того, чи дійсно громадянин має право на допомогу на оплату комунальних послуг.

Якщо перевірка виявить, що майно не відповідає критеріям, у допомозі відмовлять автоматично.

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Нагадаємо, Пенсійний фонд пояснив, чи мають право на субсидію пенсіонери з безробітною дочкою матір’ю-одиначкою

Також варто пам’ятати, що одним з найзручнішим та найлегших способів оформити субсидію є застосунок "Дія". Таким чином вам навіть не потрібно виходити з дому та стояти в чергах.