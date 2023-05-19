В результате обстрелов в Украине снова обесточены несколько населенных пунктов

Энергетик работает над восстановлением света. Фото: УНИАН

В результате российских обстрелов в Украине снова пострадала энергетическая инфраструктура. В Запорожской и Донецкой области обесточены 15 населенных пунктов.

Об этом сообщает Минэнерго.

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Ситуация с электроэнергией в разных областях Украины

"Ночью враг нанес очередной массированный ракетно-дроновый удар по всей территории страны. Есть повреждения энергетической инфраструктуры. В частности, во Львовской области из-за падения обломков ударного БпЛА частично обесточен один населенный пункт", — говорится в сообщении.

В Запорожской области в результате артобстрелов обесточены восемь населенных пунктов. Сейчас 4,7 тыс. потребителей остались без света.

В Донецкой области из-за российской атаки обесточены семь населенных пунктов, без света остались 10,2 тыс. человек. В результате обстрелов сегодня, 19 мая, есть отключение света в Николаевской и Днепропетровской областях.

В Харьковской области под вражеский обстрел попала бригада энергетиков во время выполнения работ. К счастью, никто не пострадал.

В результате предварительных атак оккупантов без электроэнергии остается часть потребителей в Донецкой, Запорожской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черниговской областях.

Из-за технологических нарушений в Киевской области было отключено более 20 тыс потребителей. Энергетики вернули свет почти всем.

"Всего за сутки энергетикам удалось вернуть свет для 30,4 тысячи потребителей, в том числе и в прифронтовых областях. Также возобновлена работа межгосударственной линии электропередачи с Венгрией, которая выключилась за прошедшие сутки. Повреждения были обнаружены на территории Венгрии, ликвидацию нарушений провели венгерские энергетики", — говорится в сообщении.

В Минэнерго добавили, что в настоящее время продолжается ремонтная кампания в рамках подготовки к новому отопительному сезону.

Напомним, летом Украина может обойтись без отключения электроэнергии, несмотря на ремонт части энергоблоков. Для этого можно обойтись импортом из стран ЕС и полной загрузкой рабочих энергоблоков.

Также мы писали, что власти Киевской области озвучили сумму убытков энергетической системы, полученных из-за постоянных российских ракетных атак. С октября прошлого года на нее пришлось 33 вражеских удара.