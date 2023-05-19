Внаслідок обстрілів в Україні знову знеструмлено декілька населених пунктів

Енергетик працює над відновленням світла. Фото: УНІАН

Внаслідок російських обстрілів в Україні знову постраждала енергетична інфраструктура. У Запорізькій та Донецькій області знеструмлено 15 населених пунктів.

Про це повідомляє Міненерго.

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"Уночі ворог завдав чергового масованого ракетно-дронового удару по всій території країни. Є пошкодження енергетичної інфраструктури. Зокрема, на Львівщині через падіння уламків ударного БпЛА частково знеструмлено один населений пункт", — йдеться у повідомленні.

У Запорізькій області внаслідок артобстрілів знеструмлено вісім населених пунктів. Наразі 4,7 тис. споживачів залишилися без світла.

У Донецькій області через російську атаку знеструмлено сім населених пунктів, без світла залишилися 10,2 тис. людей. Внаслідок обстрілів сьогодні, 19 травня, є відключення світла в Миколаївській та Дніпропетровській областях.

У Харківській області під ворожий обстріл потрапила бригада енергетиків під час виконання робіт. На щастя, ніхто не постраждав.

Внаслідок попередніх атак окупантів без електроенергії залишається частина споживачів у Донецькій, Запорізькій, Сумській, Харківській, Херсонській, Чернігівській областях.

Через технологічні порушення у Київській області було відключено понад 20 тис. споживачів. Енергетики повернули світло майже всім.



"Загалом за добу енергетикам вдалося повернути світло для 30,4 тисячі споживачів, зокрема й у прифронтових областях. Також відновлено роботу міждержавної лінії електропередачі з Угорщиною, яка вимкнулася минулої доби. Пошкодження були виявлені на території Угорщини, ліквідацію порушень провели угорські енергетики", — йдеться у повідомленні.

У Міненерго додали, що наразі триває ремонтна кампанія у межах підготовки до нового опалювального сезону.

Нагадаємо, влітку Україна може обійтись без відключення електроенергії попри ремонт частини енергоблоків. Для цього можна обійтися імпортом із країн ЄС та повним завантаженням робочих енергоблоків.

Також ми писали, що влада Київської області озвучила суму збитків енергетичної системи, отриманих через постійні російські ракетні атаки. З жовтня минулого року на неї припало 33 ворожі удари.