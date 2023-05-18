Збитки енергосистеми Київської області сягнули 1 млрд грн

Працівник енергетичної галузі України. Фото: ДТЕК

Влада Київської області озвучила суму збитків енергетичної системи, отриманих через постійні російські ракетні атаки. З жовтня минулого року на неї припало 33 ворожі удари.

Про такі дані розповів очільник Київської обласної військової адміністрації (КОВА) Руслан Кравченко під час національного телемарафону "Єдині новини".

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Яких збитків зазнала енергосистема

Як свідчать підрахунки фахівців, загальна сума збитків енергетичної системи Київської області сягає близько одного мільярда гривень, розповів посадовець.

За його словами, вже стартувала підготовка до нового опалювального сезону, проте енергосистема у дуже тяжкому стані.

"З жовтня 2022 року по енергетичних об'єктах Київської області нанесено 33 удари. Тому, за підрахунками фахівців, збитки тільки в Київській області становлять близько 1 мільярда гривень", — наголосив голова КОВА.

При цьому Кравченко заявив, що, очевидно, що вищевказана сума — не остаточна, адже Росія продовжує здійснювати обстріли по українських містах.

Зараз енергетична інфраструктура області вимагає комплексного відновлення та ремонтних робіт. Той ремонт, що був зроблений взимку, має нетривалий ефект. Також він припустив, що майбутня зима може стати ще важчою за попередню.

Очікується, що основну частку фінансів на відновлення енергосистеми візьмуть з арешту та фізичного отримання заморожених російських активів. Решта — з підвищених тарифів на електроенергію.

"Ми потребуємо додаткових грошей, щоб зробити цей ремонт. Фінансової та технічної допомоги нам не вистачає", — зауважив Руслан Кравченко.

Ремонти електростанцій влітку

Раніше у державному підприємстві "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" анонсували масштабну планову підготовку до опалювального сезону 2023/2024 років. Йдеться про проведення ремонтів енергоблоків атомних електростанцій.

Як розповіли у компанії, взимку всі енергоблоки працювали понад міру, тому для забезпечення ефективної їх експлуатації майбутнього осінньо-зимового періоду необхідне виведення у планові ремонти. Скорочення виробітку електричної енергії на АЕС мають компенсувати включенням теплових станцій та імпортом з закордону. Тобто на постачанні електроенергії споживачам це не має позначитися.

Нагадаємо, у Комітеті Верховної ради України (ВРУ) з питань енергетики та житлово-комунальних послуг оцінили ймовірність віялових відключень електричної енергії влітку. Зазвичай у спекотний період фіксують підвищення енергоспоживання.