В результате сбоя в энергосистеме Украины исчез свет и в Молдове

Энергетики устраняют неполадки в сети. Фото: EPA

Почти 2 миллиона потребителей 30 мая в 12 областях остались без света из-за рассинхронизации энергетической системы Украины. Это самое большое количество одновременно обесточенных потребителей, начиная с февраля, когда Россия обстреливала украинскую энергетическую инфраструктуру.

Об этом сообщает Министерство энергетики Украины.

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"Сегодня, 30 мая, около 13:00 из-за чрезвычайной ситуации, которая произошла у оператора системы передачи электроэнергии, произошла рассинхронизация энергосистемы. Это привело к аварийным отключениям и временному обесточиванию абонентов", — говорится в сообщении.

Отмечается, что свет отсутствовал одновременно почти в 2 млн украинцев в 12 областях — Винницкой, Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Киеве и Киевской области, а также в Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Харьковской, Хмельницкой и Черкасской областях.

Наибольшее количество обесточенных потребителей было бесперебойно восстановлено благодаря усилиям энергетиков, включая атомные станции. К счастью, сегодня не было массированных обстрелов или повреждений энергетической инфраструктуры и потребности потребителей полностью удовлетворяются генерацией, что избежало необходимости в плановых отключениях.

Отмечается также, что в результате инцидента временные отключения электроэнергии произошли в соседней Молдове.

Напомним, что Министерство энергетики Украины под руководством Германа Галущенко требует от Государственной инспекции энергетического надзора скорейшего формирования комиссии, которая займется тщательным исследованием причин, повлекших аварийное отключение электричества в объединенной энергосистеме 30 мая.