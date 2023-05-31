Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Економіка arrow Внаслідок збою в енергосистемі України зникло світло й у Молдові arrow

Внаслідок збою в енергосистемі України зникло світло й у Молдові

31 травня 2023 05:59
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Внаслідок збою в енергосистемі України зникло світло й у Молдові
Енергетики усувають неполадки в мережі. Фото: EPA
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Майже 2 мільйони споживачів 30 травня у 12 областях залишилися без світла через розсинхронізацію енергетичної системи України. Це найбільша кількість одночасно знеструмлених споживачів починаючи з лютого, коли Росія обстрілювала українську енергетичну інфраструктуру.

Про це повідомляє Міністерство енергетики України.

Читайте також:

Збій в енергосистемі України

"Сьогодні, 30 травня, близько 13:00 через надзвичайну ситуацію, яка сталася у оператора системи передачі електроенергії, відбулася розсинхронізація енергосистеми. Це призвело до аварійних відключень та тимчасового знеструмлення абонентів", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що світла було відсутнє одночасно в майже 2 млн українців у 12 областях — Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій областях, Києві та на Київщині, а також у Кіровоградській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Харківській, Хмельницькій та Черкаській областях. 

Найбільша кількість знеструмлених споживачів була безперебійно відновлена завдяки зусиллям енергетиків, включаючи атомні станції. На щастя, сьогодні не було масованих обстрілів або пошкоджень енергетичної інфраструктури, і потреби споживачів повністю задовольняються генерацією, що уникнуло необхідності в планових відключеннях.

Зазначається також, що внаслідок цього інциденту тимчасові відключення електроенергії сталися в сусідній Молдові. 

Нагадаємо, що Міністерство енергетики України під керівництвом Германа Галущенка вимагає від Державної інспекції енергетичного нагляду якнайшвидшого формування комісії, яка займеться ретельним дослідженням причин, що спричинили аварійне відключення електрики в об'єднаній енергосистемі 30 травня.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

17:52 Як залучити багатство? Топ-10 найсильніших молитов на гроші

Новина з відео

18:28 Наснилися змії? Про що попереджає такий сон: значення і тлумачення

Новина з фото

16:15 До чого сниться кров: значення і тлумачення сну

06:24 В Україні планують звільнити від військової служби ще одну категорію громадян

Новина з відео

07:00 В Україну суне дощовий фронт: які області заллє найбільше

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

17:36 Повістка — після пред'явлення паспорта: чи можуть військові перевіряти документи

22:10 Нацкомісія підвищила тарифи на електроенергію: деталі

13:42 Податкова загляне в гаманці українців: що зміниться вже в липні

07:29Генштаб назвав основні напрямки, на яких концентруються окупанти

Новина з фото

16:44 Іранська модель завітала на Каннський кінофестиваль в "сукні-шибениці"

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB