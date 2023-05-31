Внаслідок збою в енергосистемі України зникло світло й у Молдові

Енергетики усувають неполадки в мережі. Фото: EPA

Майже 2 мільйони споживачів 30 травня у 12 областях залишилися без світла через розсинхронізацію енергетичної системи України. Це найбільша кількість одночасно знеструмлених споживачів починаючи з лютого, коли Росія обстрілювала українську енергетичну інфраструктуру.

Про це повідомляє Міністерство енергетики України.

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"Сьогодні, 30 травня, близько 13:00 через надзвичайну ситуацію, яка сталася у оператора системи передачі електроенергії, відбулася розсинхронізація енергосистеми. Це призвело до аварійних відключень та тимчасового знеструмлення абонентів", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що світла було відсутнє одночасно в майже 2 млн українців у 12 областях — Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій областях, Києві та на Київщині, а також у Кіровоградській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Харківській, Хмельницькій та Черкаській областях.

Найбільша кількість знеструмлених споживачів була безперебійно відновлена завдяки зусиллям енергетиків, включаючи атомні станції. На щастя, сьогодні не було масованих обстрілів або пошкоджень енергетичної інфраструктури, і потреби споживачів повністю задовольняються генерацією, що уникнуло необхідності в планових відключеннях.

Зазначається також, що внаслідок цього інциденту тимчасові відключення електроенергії сталися в сусідній Молдові.

Нагадаємо, що Міністерство енергетики України під керівництвом Германа Галущенка вимагає від Державної інспекції енергетичного нагляду якнайшвидшого формування комісії, яка займеться ретельним дослідженням причин, що спричинили аварійне відключення електрики в об'єднаній енергосистемі 30 травня.