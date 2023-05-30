Галущенко доручив держінспекції негайно знайти причину сьогоднішнім відключенням світла
Міністерство енергетики України під керівництвом Германа Галущенка вимагає від Державної інспекції енергетичного нагляду якнайшвидшого формування комісії, яка займеться ретельним дослідженням причин, що спричинили аварійне відключення електрики в об'єднаній енергосистемі 30 травня.
Про це повідомляє Міністерство енергетики України.
Доручення Галущенка
Важливо підкреслити, що інциденти, що відбулися, були непередбаченими й небажаними, особливо враховуючи, що, як відомо, електроенергія в країні зараз генерується в достатній кількості для задоволення всіх потреб населення і промисловості. Це означає, що навмисне відключення абонентів не було заплановано у будь-якому регіоні.
У повідомленні зазначається, що сьогодні о 13:00 за місцевим часом відбулися відключення у кількох великих містах країни, включаючи Київ, Харків, Полтаву, Вінницю та Суми. Вони були спричинені зменшенням частоти в Об'єднаній енергосистемі.
Нагадаємо, в енергетичному холдингу ДТЕК оцінили можливість віялових відключень електроенергії влітку 2023 року. У цей період планується збільшити імпорт.