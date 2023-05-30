Галущенко доручив держінспекції негайно знайти причину сьогоднішнім відключенням світла

Міністр енергетики Герман Галущенко. Фото: Вікіпедія

Міністерство енергетики України під керівництвом Германа Галущенка вимагає від Державної інспекції енергетичного нагляду якнайшвидшого формування комісії, яка займеться ретельним дослідженням причин, що спричинили аварійне відключення електрики в об'єднаній енергосистемі 30 травня.

Про це повідомляє Міністерство енергетики України.

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Важливо підкреслити, що інциденти, що відбулися, були непередбаченими й небажаними, особливо враховуючи, що, як відомо, електроенергія в країні зараз генерується в достатній кількості для задоволення всіх потреб населення і промисловості. Це означає, що навмисне відключення абонентів не було заплановано у будь-якому регіоні.

У повідомленні зазначається, що сьогодні о 13:00 за місцевим часом відбулися відключення у кількох великих містах країни, включаючи Київ, Харків, Полтаву, Вінницю та Суми. Вони були спричинені зменшенням частоти в Об'єднаній енергосистемі.

Нагадаємо, в енергетичному холдингу ДТЕК оцінили можливість віялових відключень електроенергії влітку 2023 року. У цей період планується збільшити імпорт.