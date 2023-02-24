Внутренние беженцы зарабатывают меньше среднего по Украине, — исследование

Около 6,5 миллиона украинцев остаются внутренне перемещенными

Ситуация с работой и доходом среди внутренне перемещенных украинцев немного улучшается, однако остается хуже, чем в среднем по Украине.

Об этом говорится в исследовании Центра экономической стратегии "Экономика Украины во время войны: декабрь 2022 года и итоги года".

Безработица среди беженцев уменьшается

Если летом 2022 года до 40% внутренне перемещенных лиц трудоспособного возраста не работали, то недавние опросы дают оценку в 31%. Уровень занятости среди ВПЛ также остается низким: по тому же опросу 34% внутренне перемещенных лиц сейчас работают по найму, еще 7% имеют собственный бизнес (итого — 41%). Для сравнения, в среднем по Украине 57% людей сейчас работают. Значительная часть внутренне перемещенных лиц (84%) потеряла работу из-за войны, в то время как в среднем по Украине показатель составляет 50%, по последнему опросу Gradus.

По состоянию на конец 2022 года до 6,5 миллиона украинцев оставались внутренне перемещенными. Эта цифра остается почти неизменной с марта 2022 года. Около 3,5 миллиона украинцев получили официальный статус ВПЛ, позволяющий получать социальную помощь от государства и международных организаций. Люди переезжают из наиболее опасных регионов востока и юга, где продолжаются боевые действия, в более спокойные центральные и западные. Полмиллиона жителей страны нашли новый дом в столице. Однако с началом массовых российских обстрелов гражданской энергетической инфраструктуры даже удаленные от границ со страной-агрессором области не дают уверенности в безопасности. Несмотря на это, более 70% ВПЛ планируют вернуться домой.

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