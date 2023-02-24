Внутрішні біженці заробляють менше середнього по Україні, — дослідження

Біля 6,5 мільйона українців залишаються внутрішньо переміщеними

Ситуація з роботою та доходом серед внутрішньо переміщених українців трохи покращується, проте залишається гіршою, ніж у середньому по Україні.

Про це йдеться в дослідженні Центру економічної стратегії "Економіка України під час війни: грудень 2022 та підсумки року".

Безробіття серед біженців зменшується

Якщо влітку 2022 року до 40% внутрішньо переміщених осіб працездатного віку не працювали, то нещодавні опитування дають оцінку у 31%. Рівень зайнятості серед ВПО також залишається низьким: за тим самим опитуванням 34% внутрішньо переміщених осіб наразі працюють за наймом, ще 7% мають власний бізнес (разом — 41%). Для порівняння, в середньому по Україні 57% людей наразі мають роботу. Значна частина внутрішньо переміщених осіб (84%) втратила попередню роботу через війну, тим часом як в середньому по Україні показник становить 50%, за останнім опитуванням Gradus.

Станом на кінець 2022 року до 6,5 мільйона українців були внутрішньо переміщеними. Ця цифра залишається майже незмінною з березня 2022 року. Близько 3,5 мільйона українців отримали офіційний статус ВПО, який дає змогу отримувати соціальну допомогу від держави та міжнародних організацій. Люди переїжджають із найбільш небезпечних регіонів сходу та півдня, де тривають бойові дії, у спокійніші центральні та західні. Пів мільйона мешканців країни знайшли новий дім у столиці. Проте з початком масових російських обстрілів цивільної енергетичної інфраструктури навіть віддалені від кордонів з країною-агресором області не дають безпекової впевненості. Незважаючи на це, понад 70% ВПО планують повернутися додому.

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