Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Економіка arrow Внутрішні біженці заробляють менше середнього по Україні, — дослідження arrow

Внутрішні біженці заробляють менше середнього по Україні, — дослідження

24 лютого 2023 21:16
denys-kotlyarov.jfif - Денис Котляров
Денис Котляров
Редактор новин
Біля 6,5 мільйона українців залишаються внутрішньо переміщеними
denys-kotlyarov.jfif - Денис Котляров
Денис Котляров
Редактор новин

Ситуація з роботою та доходом серед внутрішньо переміщених українців трохи покращується, проте залишається гіршою, ніж у середньому по Україні.

Про це йдеться в дослідженні Центру економічної стратегії "Економіка України під час війни: грудень 2022 та підсумки року".

Читайте також:

Безробіття серед біженців зменшується

Якщо влітку 2022 року до 40% внутрішньо переміщених осіб працездатного віку не працювали, то нещодавні опитування дають оцінку у 31%. Рівень зайнятості серед ВПО також залишається низьким: за тим самим опитуванням 34% внутрішньо переміщених осіб наразі працюють за наймом, ще 7% мають власний бізнес (разом — 41%). Для порівняння, в середньому по Україні 57% людей наразі мають роботу. Значна частина внутрішньо переміщених осіб (84%) втратила попередню роботу через війну, тим часом як в середньому по Україні показник становить 50%, за останнім опитуванням Gradus.

Станом на кінець 2022 року до 6,5 мільйона українців були внутрішньо переміщеними. Ця цифра залишається майже незмінною з березня 2022 року. Близько 3,5 мільйона українців отримали офіційний статус ВПО, який дає змогу отримувати соціальну допомогу від держави та міжнародних організацій. Люди переїжджають із найбільш небезпечних регіонів сходу та півдня, де тривають бойові дії, у спокійніші центральні та західні. Пів мільйона мешканців країни знайшли новий дім у столиці. Проте з початком масових російських обстрілів цивільної енергетичної інфраструктури навіть віддалені від кордонів з країною-агресором області не дають безпекової впевненості. Незважаючи на це, понад 70% ВПО планують повернутися додому.

Раніше Новини.LIVE писали про те, як змінився ринок праці України за рік війни.

Також Новини.LIVE писали про українські реформи під час війни — які сфери зазнали найбільших змін в 2022 році.
---
Про те, як війна вдарила по добробуту українців, читайте в авторському огляді Новини.LIVE 

Banner

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30 Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

Оновлено

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

Оновлено

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

Оновлено

14:23 В уряді сказали, чи будуть затримки у виплаті пенсій та соцдопомоги

22:28 Депутат у Румунії випадково показався голим на Zoom-конференції та подав у відставку: деталі

22:21 Всі мости Києва були заміновані на випадок прориву рф, — Резніков

22:05 Атакують Україну ракетами? РФ вивела в море носій "Калібрів", а на аеродромах зосередили 13 винищувачів

22:00 Росія програла війну в Чорному морі

21:48 У Запоріжжі та Херсоні пролунали вибухи: що відомо

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Рік великої війни

21:48 У багатьох країнах світу пройшли акції на річницю повномасштабного вторгнення рф в Україну

Новина з відео

21:38 Ексклюзивні кадри: Зеленський показав, де живе вже рік

21:34 І він теж: в рф скаржаться, що штучний інтелект ненавидить "русскій мір"

21:33 У ЗСУ розповіли про співвідношення втрат на фронті рф та України

Ексклюзив

21:25 Перемовини з путіним, перемога України, закінчення війни і деокупація Криму: про що говорив Зеленський

Новина з відео

21:38 Ексклюзивні кадри: Зеленський показав, де живе вже рік

Ексклюзив

21:25 Перемовини з путіним, перемога України, закінчення війни і деокупація Криму: про що говорив Зеленський

Новина з відео

21:13 "Начебто наступ, а довблять по нас": аудіоперехоплення ГУР

Ексклюзив

19:30 "Вони нам не брати": яким був рік війни для одеситів

Новина з відео

19:02 Дружина зірки "Кварталу 95" Кошового опублікувала відео з архівними кадрами перших днів війни

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Ексклюзив

18:00 Білорусь може виготовляти "Шахеди" для росіян: воєнний експерт Андрій Савченко

Новина з відео

17:39 "Моє життя стало кращим": Шакіра випустила вже третю пісню про розставання з Піке

Новина з відео

17:12 Джулія Робертс, Барбра Стрейзанд, Метт Деймон та інші знаменитості звернулись до українців

Новина з відео

16:42 Лобода презентувала патріотичний кліп, в якому влаштувала танці у костюмах з музею

Новина з відео

16:17 Несподіване тріо: Полякова, Трінчер та Позитив презентували спільну пісню "Шлях до перемоги"

22:00 Росія програла війну в Чорному морі

Ексклюзив

21:25 Перемовини з путіним, перемога України, закінчення війни і деокупація Криму: про що говорив Зеленський

Ексклюзив

18:00 Білорусь може виготовляти "Шахеди" для росіян: воєнний експерт Андрій Савченко

Рік великої війни

12:00 Брехали, брешуть і брехатимуть: як росія намагалася переконати світ у тому, що не нападе на Україну

Рік великої війни

11:49 Герої не вмирають: в Одесі вшанували пам’ять захисників України

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

09:03 ООН підтримала Україну в річницю початку війни: хто опинився у "таборі росії" і що означає цей документ

Рік великої війни

08:20 Як бізнес в Україні пережив перший рік війни

Рік великої війни

07:23 Як змінилося ставлення до Усика та Ломаченка за рік війни

Рік великої війни

07:15 Знаменитості, які захищають Україну в лавах ЗСУ від окупантів

Рік великої війни

06:31 З кров'ю, втратами, але зі здобутками: Україна вже рік захищається від терористичної росії

Актуальне по темі

None 24 Лютий 22:04

Депутат у Румунії випадково показався голим на Zoom-конференції та подав у відставку: деталі

None 24 Лютий 22:21

Всі мости Києва були заміновані на випадок прориву рф, — Резніков

None 24 Лютий 22:06

Атакують Україну ракетами? РФ вивела в море носій "Калібрів", а на аеродромах зосередили 13 винищувачів

None 24 Лютий 08:59

Росія програла війну в Чорному морі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB