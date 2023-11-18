Переселенцы могут потерять статус ВПЛ — список случаев

Деньги в кошельке. Фото: УНИАН

В Украине статус внутренне перемещенного лица (ВПЛ) дает право на государственную помощь и льготы. Юристы объяснили, при каких обстоятельствах его можно потерять.

Об этом говорится на портале "Бесплатная юридическая помощь".

Читайте также:

Основания для отмены статуса ВПЛ

Юристы объяснили, что определен перечень оснований для отмены справки ВПЛ. Однако этого можно избежать, если долгое отсутствие гражданина по месту жительства имело объективные причины.

Соответствующий вопрос регулируют:

закон "Об обеспечении прав и свобод внутриперемещенных лиц";

постановление правительства №509 "Об учете внутренне перемещенных лиц".

Согласно законодательству, справку ВПЛ могут отменить в случае:

подачи заявления об отказе от справки;

возвращении на прежнее место постоянного жительства;

выезд для постоянного проживания за границу;

представленя заведомо недостоверных сведений;

совершения уголовного правонарушения в отношении нацбезопасности страны.

Вместе с отменой справки прекращается и выплата пособия на жительство ВПЛ.

Такое решение должен принимать руководитель структурного подразделения по соцзащите населения районных, районных в г. Киеве госадминистраций, исполнительных органов городских, районных в городах советов по месту жительства гражданина.

Информация о принятом решении сразу вносятся в Единую информационную базу данных о ВПЛ.

При этом органы соцзащиты населения должны уведомить о соответствующем решении в течение трех дней с даты принятия.

Что делать, чтобы не утратить статус ВПЛ

Юристы отмечают, что человек должен сообщать о длительном отсутствии по месту жительства, а именно — более 60 дней. Именно этот термин дает основания полагать, что переселенец вернулся на прежнее место постоянного проживания.

Об этом следует извещать органы соцзащиты населения по месту получения справки.

Информацию, которая дает обоснованные основания полагать, что внутренне перемещенное лицо вернулось на постоянное жительство, проверяют путем полученных данных:

из государственных реестров;

в результате обмена информацией структурного подразделения по вопросам соцзащиты населения с местными властями;

в результате обмена информацией органов соцзащиты с общественными объединениями, волонтерскими, благотворительными организациями, другими юридическими компаниями, оказывающими помощь переселенцам.

Человек может продлить срок отсутствия по месту жительства, если есть причины для отсутствия более 60 дней.

Для этого следует обратиться с письменным заявлением в структурное подразделение по вопросам соцзащиты населения по месту жительства. После рассмотрения заявления срок отсутствия могут продлить до 90 дней.

Больше о помощи

Пострадавшим от войны украинкам выплатят новую материальную помощь. Денежные средства можно оформить от Международного женского фонда Mama Мoya.

Также сообщалось, что в Украине с момента усиления проверок внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) на правомерность получения выплат лишились помощи более 140 тыс. человек. Речь идет о тех, кто не отвечает критериям.