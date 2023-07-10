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Все больше стран возвращают золотые запасы из-за санкций против России

10 июля 2023 14:52
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Все больше стран возвращают золотые запасы из-за санкций против России
Золото и деньги. Фото: google
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Согласно исследованию центрального банка и государственных инвестиционных фондов Invesco, все больше стран возвращают золотые запасы как защиту от санкций, наложенных Западом на Россию. Однако прогнозируется, что инфляция в следующем десятилетии будет выше, чем в прошлом.

Об этом пишет Reuters.

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Что известно

Агентство отмечает, что золото и облигации развивающихся рынков рассматриваются как хорошая ставка в этой среде, но прошлогодняя заморозка Западом почти половины российских золотовалютных резервов на сумму 640 миллиардов долларов США в ответ на вторжение в Украину также, похоже, повлекла за собой изменения.

Один центральный банк, процитированный анонимно, сказал: "У нас золото действительно хранилось в Лондоне... но теперь мы перевели его обратно в свою страну, чтобы держать его как безопасный актив и хранить в безопасности".

Также многие инвестиционные фонды считают, что инфляция в следующем десятилетии будет выше, чем в прошлом.

Напомним, недавно в Еврокомиссии санкции, вводимые Европейским Союзом против России, будут увеличиваться, поэтому это будет иметь более длительное влияние на экономическую ситуацию в России. Из-за ограничения импорт РФ ощутимо сокращается.

Как известно, благодаря санкциям блока удалось сократить импорт из России около 91 млрд евро и экспорт из Евросоюза на 48 млрд евро.

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