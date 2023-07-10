Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Економіка arrow Все більше країн повертають золоті запаси через санкції проти Росії arrow

Все більше країн повертають золоті запаси через санкції проти Росії

10 липня 2023 14:52
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Все більше країн повертають золоті запаси через санкції проти Росії
Золото та гроші. Фото: google
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Згідно з дослідженням центрального банку та державних інвестиційних фондів Invesco, все більше країн повертають золоті запаси як захист від санкцій, накладених Заходом на Росію. Однак прогнозується, що інфляція в наступному десятилітті буде вищою, ніж у минулому.

Про це пише Reuters.

Читайте також:

Що відомо

Агентство зазначає, що золото та облігації ринків, що розвиваються, розглядаються як хороша ставка в цьому середовищі, але торішнє замороження Заходом майже половини російських золотовалютних резервів на суму 640 мільярдів доларів США у відповідь на вторгнення в Україну також, схоже, спричинило зміни.

Один центральний банк, процитований анонімно, сказав: "У нас золото дійсно зберігалося в Лондоні... але тепер ми перевели його назад у свою країну, щоб тримати його як безпечний актив і зберігати в безпеці".

Також багато інвестиційних фондів вважають, що інфляція в наступному десятилітті буде вищою, ніж у минулому. 

Нагадаємо, нещодавно у Єврокомісії санкції, які запроваджує Європейський Союз проти Росії, будуть збільшуватися, тому це буде мати більш тривалий вплив на економічну ситуацію в Росії. Через обмеження імпорт РФ відчутно скорочується.

Як відомо, завдяки санкціям блоку вдалося скоротити імпорт із Росії близько на 91 млрд євро та експорт із Євросоюзу на 48 млрд євро.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:38 Мобілізація в Україні: яка область лідирує за кількістю ухилянтів

Новина з фото

22:38 У Києві працівники ТЦК вигадали новий спосіб "заманити" чоловіків до військкомату

06:40Брухт кольорових металів: скільки коштує 1 кг міді по регіонах України

Новина з відео

03:24 Сержант Маркус відповів на жорстке відео Бутусова з військовими

Новина з фото

00:44Україною шириться повітряна тривога: загроза атаки ракет та БпЛА

None

Що не так з укриттями Києва: інспекція журналістів "Наша Справа"

Оновлено

20:29 Молитва "Вірую": значення, правила читання, текст, відео

10:16 Трубін отримав пропозицію від відомого клубу: "Шахтар" прощається з голкіпером

02:55 Мобілізація в Україні: кому з чоловіків можна виїжджати за кордон із 1 липня

Оновлено

02:25Вибухи лунають в Черкаській області: обстріл ракетами

07:46 Мудрик став трансферною ціллю двох відомих клубів

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз