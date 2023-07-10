Все більше країн повертають золоті запаси через санкції проти Росії

Золото та гроші. Фото: google

Згідно з дослідженням центрального банку та державних інвестиційних фондів Invesco, все більше країн повертають золоті запаси як захист від санкцій, накладених Заходом на Росію. Однак прогнозується, що інфляція в наступному десятилітті буде вищою, ніж у минулому.

Про це пише Reuters.

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Що відомо

Агентство зазначає, що золото та облігації ринків, що розвиваються, розглядаються як хороша ставка в цьому середовищі, але торішнє замороження Заходом майже половини російських золотовалютних резервів на суму 640 мільярдів доларів США у відповідь на вторгнення в Україну також, схоже, спричинило зміни.

Один центральний банк, процитований анонімно, сказав: "У нас золото дійсно зберігалося в Лондоні... але тепер ми перевели його назад у свою країну, щоб тримати його як безпечний актив і зберігати в безпеці".

Також багато інвестиційних фондів вважають, що інфляція в наступному десятилітті буде вищою, ніж у минулому.

Нагадаємо, нещодавно у Єврокомісії санкції, які запроваджує Європейський Союз проти Росії, будуть збільшуватися, тому це буде мати більш тривалий вплив на економічну ситуацію в Росії. Через обмеження імпорт РФ відчутно скорочується.

Як відомо, завдяки санкціям блоку вдалося скоротити імпорт із Росії близько на 91 млрд євро та експорт із Євросоюзу на 48 млрд євро.