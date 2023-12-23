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Потеря страхового стажа — ПФУ назвал случаи

23 декабря 2023 06:10
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Пенсии в Украине — известно, когда работник может потерять часть стажа
Люди почтенного возраста делают подсчеты. Фото: Freepik
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Пенсионный фонд Украины (ПФУ) назвал случаи, когда происходит незачисление страхового стажа, необходимого для назначения пенсии. Существует целый список причин.

Об этом рассказали в одном из управлений ПФУ.

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Случаи незачисления стажа

Страховым стажем называют период, в течение которого гражданин подлежит общеобязательному государственному пенсионному страхованию и в нем ежемесячно уплачены страховые взносы в сумме не меньше минимального страхового взноса.

В ПФУ рассказали, что есть определенные условия зачисления страхового стажа, поэтому могут возникать периоды в трудовой деятельности человека с потерей части стажа.

Есть пять основных причин отсутствия подтверждения уплаты страховых взносов за отработанный период.

Одна из них — работодатель не платил или уплатил не в полном размере страховой взнос за работника.

Вторым поводом для неучета стажа является ситуация, когда предприятие вообще имеет задолженность по уплате страховых взносов.

Третий фактор, почему стаж работникам не засчитывается — списание долгов работодателю, компания которого обанкротилась.

Четвертая причина незачисления стажа — страховой взнос ошибочно был уплачен на другой расчетный счет.

Последний фактор, от которого зависит незачисление стажа — технические причины, ошибки.

Стаж при остановке предприятия из-за войны

Из-за полномасштабной войны многие предприятия в стране прекратили или временно остановили деятельность. Работники вынуждены находиться в продолжительных неоплачиваемых отпусках.

В Пенсионном Фонде объяснили, будет ли засчитываться страховой стаж для пенсии.

Там отмечают, что если выплачивается официально минимальная заработная плата в размере 6,7 тыс. грн, то к стажу относят полный месяц.

Если же выплачивается только часть суммы или ее половина, то к стажу относят пропорциональную сумму взноса.

Как самому проверить стаж

Каждый работник может дистанционно контролировать уплату работодателем единого социального взноса и зачисление страхового стажа.

Это можно узнать:

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине с января 2024 года власти намерены повысить размер минимальной пенсии. Известно, кто сможет получить больше и как вырастут выплаты.

Также мы писали, что до конца текущего года для некоторых категорий граждан может измениться размер пенсии. А некоторые украинцы могут вообще потерять выплаты. Кабинет Министров намерен провести сверку социальных выплат украинцев.

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