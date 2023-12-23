Пенсии в Украине — известно, когда работник может потерять часть стажа

Потеря страхового стажа — ПФУ назвал случаи
Пенсионный фонд Украины (ПФУ) назвал случаи, когда происходит незачисление страхового стажа, необходимого для назначения пенсии. Существует целый список причин.
Об этом рассказали в одном из управлений ПФУ.
Случаи незачисления стажа
Страховым стажем называют период, в течение которого гражданин подлежит общеобязательному государственному пенсионному страхованию и в нем ежемесячно уплачены страховые взносы в сумме не меньше минимального страхового взноса.
В ПФУ рассказали, что есть определенные условия зачисления страхового стажа, поэтому могут возникать периоды в трудовой деятельности человека с потерей части стажа.
Есть пять основных причин отсутствия подтверждения уплаты страховых взносов за отработанный период.
Одна из них — работодатель не платил или уплатил не в полном размере страховой взнос за работника.
Вторым поводом для неучета стажа является ситуация, когда предприятие вообще имеет задолженность по уплате страховых взносов.
Третий фактор, почему стаж работникам не засчитывается — списание долгов работодателю, компания которого обанкротилась.
Четвертая причина незачисления стажа — страховой взнос ошибочно был уплачен на другой расчетный счет.
Последний фактор, от которого зависит незачисление стажа — технические причины, ошибки.
Стаж при остановке предприятия из-за войны
Из-за полномасштабной войны многие предприятия в стране прекратили или временно остановили деятельность. Работники вынуждены находиться в продолжительных неоплачиваемых отпусках.
В Пенсионном Фонде объяснили, будет ли засчитываться страховой стаж для пенсии.
Там отмечают, что если выплачивается официально минимальная заработная плата в размере 6,7 тыс. грн, то к стажу относят полный месяц.
Если же выплачивается только часть суммы или ее половина, то к стажу относят пропорциональную сумму взноса.
Как самому проверить стаж
Каждый работник может дистанционно контролировать уплату работодателем единого социального взноса и зачисление страхового стажа.
Это можно узнать:
- на портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины;
- в мобильном приложении "Пенсионный фонд".
Что еще стоит знать
Напомним, в Украине с января 2024 года власти намерены повысить размер минимальной пенсии. Известно, кто сможет получить больше и как вырастут выплаты.
Также мы писали, что до конца текущего года для некоторых категорий граждан может измениться размер пенсии. А некоторые украинцы могут вообще потерять выплаты. Кабинет Министров намерен провести сверку социальных выплат украинцев.
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