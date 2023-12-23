Пенсії в Україні — відомо, коли працівник може втратити частину стажу

Люди поважного віку роблять підрахунки. Фото: Freepik

Пенсійний фонд України (ПФУ) назвав випадки, коли відбувається незарахування страхового стажу, який необхідний для призначення пенсії. Існує цілий перелік причин.

Про це розповіли в одному з управлінь ПФУ.

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Випадки незарахування стажу

Страховим стажем називають період, протягом якого громадянин підлягає загальнообов'язковому державному пенсійному страхуванню та в ньому щомісяця сплачені страхові внески в сумі не меншій, аніж мінімальний страховий внесок.

У ПФУ розповіли, що є певні умови зарахування страхового стажу, у зв'язку з цим можуть виникати періоди у трудовій діяльності людини із втратою частини стажу.



Є п'ять основних причин відсутності підтвердження сплати страхових внесків за відпрацьований період.

Одна з них — роботодавець не сплачував або сплатив не в повному розмірі страховий внесок за працівника.

Другим приводом для незарахування стажу є ситуація, коли підприємство взагалі має заборгованість зі сплати страхових внесків.

Третій фактор, чому стаж працівникам не зараховується — списання боргів роботодавцю, компанія якого збанкрутувала.

Четверта причина незарахування стажу — страховий внесок помилково було сплачено на інший розрахунковий рахунок.

Останній фактор, від якого залежить незарахування стажу — технічні причини, помилки.

Стаж у разі зупинки підприємства через війну

Через повномасштабну війну багато підприємств в країні припинили, або тимчасово зупинили діяльність. Працівники змушені перебувати у тривалих неоплачуваних відпустках.

У Пенсійному Фонді пояснили, чи зараховуватиметься страховий стаж для пенсії.

Там зазначають, що якщо виплачується офіційно мінімальна заробітна плата у розмірі 6,7 тис. грн, то до стажу зараховують повний місяць.

Якщо ж виплачують лише частину суми чи її половину, то стаж зараховують пропорційно до суми внеску.

Як самому перевірити стаж

Кожен працівник може дистанційно контролювати сплату роботодавцем єдиного соціального внеску та зарахування страхового стажу.

Це можна дізнатися:

на порталі електронних послуг Пенсійного фонду України;

у мобільному застосунку "Пенсійний фонд".

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні з січня 2024 року влада має намір підвищити розмір мінімальної пенсії. Відомо, хто зможе отримати більше та як зростуть виплати.

Також ми писали, що до кінця поточного року для певних категорій громадян може змінитися розмір пенсії. А деякі з українців можуть взагалі втратити виплати. Кабінет Міністрів збирається провести звірку соціальних виплат українців.