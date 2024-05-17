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VW и Renault не смогли договориться о разработке дешевого электромобиля — в чем причина

17 мая 2024 17:15
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей
VW и Renault провалили переговоры по разработке доступного электромобиля
Презентация электромобиля VW ID 2all. Фото: theverge.com
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей

Немецкий концерн Volkswagen отказался от переговоров с Renault о совместной разработке доступной электрической версии автомобиля Twingo. Это нанесло удар по попыткам автопроизводителей ЕС дать отпор китайским конкурентам.

О провале переговоров Volkswagen и Renault пишет Reuters.

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Срыв переговоров может означать, что немецкий автопроизводитель хочет приступить к разработке собственного доступного электромобиля самостоятельно. Renault, в свою очередь, продолжит разработку своего электрического Twingo, который должен выйти на рынок в 2026 году. Впрочем, французская компания также остается открытой для других партнеров, например, из Nissan или Mitsubishi.

Оба автопроизводителя надеялись, что разделение работы позволит сократить издержки, являющиеся ключевым препятствием для европейских компаний в условиях конкуренции с дешевыми автомобилями из Китая.

Как сообщил один из источников, соглашение между компаниями было почти подписано, но VW отказался от переговоров и решил разработать собственный автомобиль. Генеральный директор бренда Volkswagen Томас Шефер заявил, что хочет выпустить дешевый электромобиль к 2027 году.

Это также удар по надеждам генерального директора Renault Луки де Мео на более тесное сотрудничество между европейскими автопроизводителями в борьбе с их китайскими конкурентами, подобно Airbus в авиационной промышленности. По словам источников издания, совместный проект VW и Renault для Twingo мог бы стать основой для подобного производства.

Китайские автопроизводители быстро завоевывают европейский рынок, оказывая давление на таких крупных игроков, как Renault и VW. Европейские автопроизводители стремятся производить электромобили меньшего размера, которые будут продавать по цене ниже 20 тысяч евро, чтобы конкурировать с китайскими брендами, такими как BYD.

Напомним, обновленная Skoda Octavia в 2024 году вскоре будет продаваться в Украине. Популярная модель будет доступна в кузовах универсал и лифтбек.

Также мы писали, что мир сталкивается с нехваткой полезных ископаемых, необходимых для производства электромобилей, ветряных турбин, солнечных панелей и других экологически чистых энергетических технологий. К 2035 году производство будет удовлетворять только 70% мирового спроса на медь и 50% спроса на литий.

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