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VW та Renault не змогли домовитись про розробку дешевого електромобіля — в чому причина

17 травня 2024 17:15
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин
VW і Renault провалили переговори щодо розробки доступного електромобіля
Презентація електромобіля VW ID 2all. Фото: theverge.com
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин

Німецький концерн Volkswagen відмовився від переговорів з Renault про спільну розробку доступної електричної версії автомобіля Twingo. Це завдало удару по спробах автовиробників ЄС дати відсіч китайським конкурентам.

Про провал переговорів Volkswagen та Renault пише Reuters.

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Зрив переговорів може означати, що німецький автовиробник хоче розпочати розробку власного доступного електромобіля самостійно. Renault, своєю чергою, продовжить розробку свого електричного Twingo, який має вийти на ринок у 2026 році. Втім, французька компанія також залишається відкритим для інших партнерів, наприклад, з Nissan чи Mitsubishi.

Обидва автовиробники сподівалися, що поділ роботи дозволить скоротити витрати, які є ключовою перешкодою для європейських компаній в умовах конкуренції з дешевими автомобілями з Китаю.

Як повідомило одне з джерел, угода між компаніями була майже підписана, але VW відмовився від переговорів і вирішив розробити власний автомобіль. Генеральний директор бренду Volkswagen Томас Шефер заявив, що хоче випустити дешевий електромобіль до 2027 року.

Це також удар по надіях генерального директора Renault Луки де Мео на тіснішу співпрацю між європейськими автовиробниками у боротьбі з їхніми китайськими конкурентами, подібно до Airbus в авіаційній промисловості. За словами джерел видання, спільний проєкт VW та Renault для Twingo міг би стати основою для подібного виробництва.

Китайські автовиробники швидко завойовують європейський ринок, чинячи тиск на таких великиз гравців, як Renault та VW. Європейські автовиробники прагнуть виробляти електромобілі меншого розміру, які будуть продаватися за ціною, нижчою за 20 тисяч євро, щоб мати змогу конкурувати з китайськими брендами, такими як BYD.

Нагадаємо, оновлена Skoda Octavia 2024 року незабаром продаватиметься в Україні. Популярна модель буде доступна в кузовах універсал та ліфтбек.

Також ми писали, що світ стикається з нестачею корисних копалин, необхідних для виробництва електромобілів, вітряних турбін, сонячних панелей та інших екологічно чистих енергетичних технологій. До 2035 року виробництво буде задовольняти лише 70% світового попиту на мідь та 50% попиту на літій.

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