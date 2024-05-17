Світ стикається з нестачею корисних копалин, необхідних для зеленого енергетичного переходу

Копальня літію. Фото: carriervibrating.com

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Світ стикається з нестачею корисних копалин, необхідних для виробництва електромобілів, вітряних турбін, сонячних панелей та інших екологічно чистих енергетичних технологій. До 2035 року виробництво буде задовольняти лише 70% світового попиту на мідь та 50% попиту на літій.

Про це повідомляє CNN.

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Згідно зі звітом Міжнародного енергетичного агентства, різке падіння цін на літій, кобальт, нікель і графіт минулого року стало "хорошою новиною для споживачів". Втім саме низькі ціни на ці ресурси відлякали інвестиції в їх видобуток. Світ знаходиться на шляху до задоволення лише 70% світового попиту на мідь та 50% попиту на літій до 2035 року.

"Світовий попит на такі технології, як сонячні панелі, електромобілі та акумулятори, швидко зростає, але ми не можемо задовольнити його без надійних поставок найважливіших корисних копалин", — заявив виконавчий директор МЕА Фатіх Біроль.

Інвестиції у видобуток найважливіших корисних копалин минулого року зросли на 10%, і цей показник, на думку агентства, є "здоровим, але повільнішим, ніж у 2022 році".

За прогнозом МЕА, інвесторам потрібно вкласти 800 мільярдів доларів у гірничодобувні проєкти в період до 2040 року, щоб мати шанс обмежити зростання глобальної температури на 1,5℃ вище за доіндустріальний рівень.

У Міжнародному енергетичному агентстві також зазначили, що ціни на деякі критично важливі мінерали повернулися до допандемічних рівнів, причому ціни на мінерали для виробництва батарей впали особливо різко.

Зниження цін було викликане "сильним збільшенням" пропозиції, яка випереджала зростання попиту за останні два роки. Однак в агентстві зазначили, що сьогоднішній добре забезпечений ринок, не є добрим орієнтиром на майбутнє, оскільки попит на критично важливі мінерали продовжує зростати.

Наприклад, прогнозується, що до 2040 року попит на графіт збільшиться вчетверо в порівнянні з нинішнім рівнем. У 2023 році ціна на літій впала на 75%, а ціни на кобальт, нікель і графіт впали на 30–45%. За даними МЕА, це падіння допомогло знизити ціни на батареї на 14%.

Які ризики для видобутку критично важливих ресурсів

Як зазначається, ризик дефіциту найважливіших корисних копалин збільшує концентрація їх видобутку у невеликій кількості країн.

Очікується, що в період до 2030 року близько 75% зростання поставок літію, нікелю, кобальту та рідкісноземельних елементів припадатиме лише на кілька країн. За даними МЕА, майже 95% збільшення постачання графіту, що використовується в батареях, припадатиме на Китай.

"Такий високий рівень концентрації поставок є ризиком для швидкості енергетичного переходу, оскільки він робить ланцюжки поставок і маршрути більш вразливими до збоїв, чи то через екстремальні погодні умови, торговельні спори або геополітику", — заявили в агентстві.

Вчені вважають потепління на 1,5 градуса порогом, за яким сильна спека, повені, посухи, лісові пожежі, а також нестача продовольства та води матиме катастрофічні наслідки.

Нагадаємо, американська холдингова компанія Berkshire Hathaway, головою якої є один з найуспішніших та найбагатших інвесторів Воррен Баффет, розкрила свою велику частку у страховій компанії Chubb. Berkshire Hathaway тримала у секреті ці інвестиції з минулого року.

Також ми писали, що у квітні 2024 року обсяг промислового виробництва в Китаї перевищив прогнози аналітиків. Цьому сприяло покращення зовнішнього попиту, хоча роздрібні продажі у самій країні несподівано сповільнилися. Це не єдина проблема з якою стикається економіка КНР.